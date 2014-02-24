به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین هم اندیشی متفکران و سینماگران انقلاب اسلامی با معرفی برگزیدگان جنبش فکری هنری سینما انقلاب در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر شامگاه یکشنبه 4 اسفند ماه در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد.

روح الله رجبی مسوول جنبش فکری هنری سینما انقلاب در ابتدای این مراسم گفت: خوشحالم که امسال هم توانستیم برای سومین سال پیاپی عَلم این کار را بلند کنیم و با تمام فشارهای جدی که برای برگزار نشدن چنین هم اندیشی وجود داشت نسبت به برگزاری سومین هم اندیشی متفکران و سینماگران انقلاب اسلامی اقدام کردیم.

سینمای ملی ما سینمای انقلاب اسلامی است

وی ادامه داد: واقعیت این است که من برای برگزاری چنین برنامه ای هیچ کاره ام و یک تدارکاتچی بیشتر محسوب نمی شوم اما تلاش کردیم آنچه در این دوره از همایش برگزار می شود یک کرسی آزاداندیشی جدی در سینما همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر باشد. اصل جشنواره فیلم فجر فارغ از اصل سینما و فرم های موجود در آن و همچنین آسیب ها و نقاط ضعفی که می تواند داشته باشد برای ما در درجه اهمیت زیادی قرار دارد. این در شان انقلاب اسلامی ایران است که مباحث نظری و فکری در کنار هنر قرار گیرند و چون اینها در کنار یکدیگر نبودند ما سعی کردیم تا با حضور اساتید و نخبگان و همچنین آماده کردن شرایط پخش فیلم به بهانه نقد آنها به بحث و بررسی مسائل کلان سینما، فرصت های موجود و آسیب های در سینمای ایران بپردازیم.

رجبی با بیان اینکه در این محفل متفکران و نخبگان سینمای انقلاب تنها سخنگویان نیستند، خاطر نشان کرد: خدا را شاکریم که بسیاری از سینماگران به میل و رغبت خود تمایل به حضور در این محافل سینمایی با محوریت انقلاب اسلامی داشتند. اصل موضوع این نشست ها گفتگو میان متفکران سینما انقلاب بود؛ سینمایی که بعضی ها اسم های مختلفی روی آن می گذارند. سینمایی که از نظر ما سینمایی است که نفس به نفس متناسب با حرکت انقلاب اسلامی باید حرکت کند. سینمایی که سینمایی با عنوان سینمای ملی جایگزین آن شده است در حالیکه ما سینمای انقلاب را سینمای ملی می دانیم.

ما جشنواره نیسیتم که برای جشنواره فجر قد علم کنیم

مسوول جنبش فکری هنری سینما انقلاب در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطر نشان کرد: ما جشنواره نیستیم که بخواهیم در مقابل جشنواره فیلم فجر قد علم کنیم. جنس فضای ما یک جنس اندیشه ای است که ما این سالها به شدت از نبود آن در سینما مشغول ضربه خوردن هستیم. این پاتوق فرهنگی در تلاش است که حتی با حضور رویکردهی مخالف جریان مورد نظر ما فضای گفتمانی را ایجاد کند که همه اجازه حرف زدن داشته باشند. متاسفانه بسیاری از سینماگران ما اجازه حرف زدن ندارند اما بدانید که اینجا محلی برای حرف زدن است ما می خواهیم با شکستن این فضا کاری کنیم که توهین ها دیگر جایی نداشته باشند.

رجبی با اشاره به این نکته که بسیاری از سینماگران ما به موضوع انقلاب اسلامی علاقه فراوانی دارند، تصریح کرد: امروز شما می بینید که ما از فیلم هایی تقدیر می کنیم که موضوع آن انقلاب اسلامی نیست اما فیلم هایی است که با رویکرد انقلاب اسلامی وارد جشنواره شده بودند. ما معتقدیم که سینماگر باید راحت کار کند و دراین مجال ایجاد یک جبهه متفکر برای کمک کردن به سینماگران انقلاب و همچنین ایجاد یک توازن میان هنر و تفکر از اهداف ماست.

جشنواره فجر کمترین کمک را هم به ما نکرد

وی ضمن تشریح چگونگی انتخاب فیلم های برتر جنبش فکری هنری سینما انقلاب و تقدیر از حوزه هنری و مجتمع سرچشمه در برگزاری این هم اندیشی و مراسم اختتامیه به انتقاد از دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر پرداخت و گفت: ما یک کرسی آزاد اندیشی بودیم اما انتظار داشتیم که جشنواره فیلم فجر به ما کمک کند که متاسفانه کمترین کمکی به ما انجام نگرفت. دوستان بدانند که ما به سازمانی وصل نیستیم و خوشبختانه حمایت های مردمی باعث شده که تا به امروز شاهد برگزاری سومین دوره این هم اندیشی باشیم اما متاسفم باید بگویم جلوی بسیاری از کارهای ما گرفته شد.

رجبی در بخش پایانی صحبتهای خود با تقدیر از متفکران و سینماگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امسال دوستان ما واقعا کولاک کردند و فیلم های بسیار عالی ساختند که در زمان اکران آنها همه ما باید تلاش کنیم که دیده شوند. در نهایت حرف اخر من این است که امیدوارم لااقل این کارهای ما یک لبخند کوچک بر لبان مقام معظم رهبری داشته باشد.

براساس گزارش مهر، بعد از صحبتهای رجبی ناصر هاشم زاده و وحید جلیلی دو نفر از متفکران سینمای انقلاب اسلامی در یک بحث نیم ساعته به تبیین جریان سینمای انقلاب و انتقادات مطرح شده در این حوزه پرداختند.

آقای حاتمی کیا از تو ممنونیم که جریان سینمای سفارتی سیاه نما را نقد می کنی

تقدیر از بهروز فرنو، شهلا باقری، احمد نادری ، علی الفت پور و فاطمه ترکاشوند به عنوان اساتید و نخبگان سینمای انقلاب اسلامی، تقدیر از محمد باقر مفیدی کیا کارگردان فیلم سینمایی «لکه» از فیلم های منتخب جشنواره فیلم عمار و تقدیر از مهدی طوسی خبرنگار خبرگزاری تسنیم در حضور ابراهیم حاتمی کیا و احمدرضا معتمدی از دیگر بخش های این مراسم بود.

شهلا باقری بعد از دریافت جایزه خود گفت: تبلیغ در لذت جویی مبتنی بر حس در آثار سینمایی یکی از معضلاتی است که باید فکری به حال آن کرد و این موضوعی است که باید به لحاظ جامعه شناسی بیشتر از اینها به آن پرداخته شود.

احمد نادری هم بعد از دریافت لوح سپاس خود خطاب به تماشاگران به دیالوگ های رد و بدل شده بازیگران فیلم در سکانس پایانی فیلم چ اشاره کرد و آنها را نمونه ای بارزی از تثبیت ولایت فقیه توصیف کرد و گفت: من از ابراهیم حاتمی کیا تشکر می کنم که حرف خودشان را می زند و جریان سینمای سفارتی سیاه نما را نقد می کند.

محمد باقر مفیدی کیا هم با اشاره به جلوگیری از نمایش فیلم لکه در دانشگاه تهران تاکید کرد: ظاهرا به تازگی در برخی از دانشگاها از جمله دانشگاه تهران مانع از نمایش فیلم من شدند. من بسیار خوشحالم که این اتفاق افتاده چون از نظر من این بار ما هستیم که به آنها هجوم برده ایم و این چنین آنها را خشمگین کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اهدای جوایز این بخش شاهنگی به نمایندگی از واحدهای مختلف جنبش فکری هنری سینما انقلاب بیانیه ای را در چند بخش پیرامون فیلم های به نمایش در آمده در جشنواره فیلم فجر امسال قرائت کرد.

معرفی حافظان سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی در جشنواره فیلم فجر

در ادامه این مراسم از فیلم های برگزیده سومین هم اندیشی سینماگران و متفکران انقلاب اسلامی با اهدای لوح ققنوش ، لوح تقدیر مزین به امضای شهید سید مرتضی آوینی و انگشتری ویژه این رویداد تقدیر به عمل آمد.

فیلم های سینمایی « فرشته ها با هم می آیند » به کارگردانی حامد محمدی، «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی، «خانه ای کنار ابرها » به کارگردانی سید جلال دهقانی ، «امروز» به کارگردانی سید رضا میرکریمی و هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله فیلمنامه نویسان فیلم « آرایش غلیظ» آثاری بودند که به عنوان حافظان گفتمان انقلاب اسلامی از آنها در این مراسم تقدیر شد.

همچنین در بخش تقدیر ویژه نیز فیلم های «شیار143» به کارگردانی نرگس آبیار و « چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا جوایز خود را شامل سفر به کربلای معلی دریافت کردند.

برای ساخت شیار143 از هیچ جایی سفارش نگرفتم

هادی مقدم دوست بعد از دریافت لوح تقدیر خود گفت: امیدوارم خروجی این هم اندیشی ها به صورت تالیفی منتشر شود و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه داشت که رکن توسعه واقعی سینمای انقلاب اسلامی آموزش و توسعه آن است که امیدوارم این جنبش به آن هم فکر کند.

نرگس آبیار هم بعد از دریافت جایزه خود تصریح کرد: زمانی که فیلمنامه شیار 143 را به اتمام رساندم خیلی ها به من توصیه می کردند که برای ساخت فیلم دومم از این فیلمنامه استفاده نکنم چرا که فکر می کردند من شکست می خورم اما من به این فیلم ایمان داشتم و این ایمان را تا به انتها حفظ کردم.

وی افزود: همه بدانند که این فیلم از هیچ جایی به من سفارش نشد. سفارش دهنده این کار قلب و احساس من بود که من را به ساخت این اثر هدایت کرد.

جریان جشنواره فیلم فجر از جریان انقلاب زاویه گرفته

ابراهیم حاتمی کیا هم بعد از دریافت جایزه خود با بیان اینکه جای سید مرتضی آوینی در این جمع خالی است، خاطر نشان کرد: تا به امروز توفیق حضور در چنین محفلی را نداشتم اما از زمانی که وارد سالن شدم حس کردم که مرتضی آوینی در همه جای این فضا حضور دارد و بچه های فعال این محفل می خواهند این رایحه را در فضای پراکنده کنند.

وی افزود: طی این روزها که معترض شدم به این موضوع متهم شدم که چون سیمرغ نگرفتم این حرف ها را می زنم. دیدگاهی که حاصل یک کچ اندیشی است و این کج اندیشی نیازمند روشنگری است. به نظر من دیگر زمان آن رسیده عزیزانی که اهل تحلیل هستند وارد عمل شوند. من بارها گفته ام و همچنان پافشاری می کنم که جریان جشنواره فیلم فجر از جریان انقلاب زاویه گرفته است.

نام جشنواره فیلم فجر را عوض کنید

این کارگردان ادامه داد: من اشکالی به برگزاری این جشنواره نمی گیرم اما اگر قرار است به این وضع ادامه پیدا کند بهتر است دنبال نام دیگری غیر از فجر برای این سینما باشید. ما هم اکنون در آستانه ورود به سال 93 هستیم و به نظر من لازم است با کسانی که هم جبهه هستیم کنتورها را حفظ کنیم. من بارها گفتم دوباره باید اغاز کنیم و خطمان را صریح تر کنیم. ما باید صریح تر از آنچه می خواستیم باشیم. به نظر من با این نوع تقلیل دادن و آب بستن سوژه ها برای معرفی اسلام به جایی نمی رسیم. اگر به اطرافیان این گربه پهناور نگاه کنیم خواهیم دید که خیلی ها چشم به سقوط آن دارند. بنابراین وضعیت طوری است که باید با صراحت صحبت کنیم.

حاتمی کیا گفت: به خدا سوگند اشکالی نمی بینم که در آن سوی آب ها حضور موفقی داشته باشیم. اما باید بدانیم که آنها دغدغه های خودشان را دارند و وقتی هم این دغدغه ها با دغدغه های ما مماس شود باید به آنها شک کرد چرا که این جریان قدرتمند دوست دارند جور دیگری به ماجرا نگاه کند. من هم از ردکارپت و فرش قرمز بدم نمی آید اما باید بفمهیم که ارزش نیست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امروز در مبحثی که آقای جلیلی و هاشم زاده به آن اشاره داشتند احساس کردم حرف دل ما زده می شود. به نظر من لازم است که بحث را باز کنید تا تیرهای زهرآگین افراد جاهل با سپرهای شما دوستان قلم به دست دفاع شود در غیر اینصورت همه چیز زیر سوال خواهد رفت.