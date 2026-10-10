یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور از امروز شنبه در زنجان گشایش یافت و تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد. در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ هزار جلد و نزدیک به ۲۰ هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف در دسترس بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، در مراسم افتتاح این نمایشگاه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تسهیل خرید کتاب اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و در نوبت عصر از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کنند.

جعفر محمدی، با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای خریداران افزود: بازدیدکنندگان می‌توانند برای خرید کتاب تا سقف دو میلیون تومان از یارانه تخفیف ۳۰ درصدی استفاده کنند. علاوه بر این، تخفیف عمومی ۱۰ درصدی نیز بدون محدودیت سقف خرید برای تمامی خریدها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به تغییر در ساختار اجرایی نمایشگاه امسال گفت: در این دوره، شیوه چیدمان یکپارچه و هایپرمارکتی جایگزین غرفه‌بندی سنتی شده است تا مخاطبان بتوانند بدون محدودیت‌های معمول غرفه‌ها، در میان کتاب‌ها حرکت کنند، آثار مورد علاقه خود را تورق کرده و با آزادی بیشتری برای خرید تصمیم بگیرند.

محمدی ادامه داد: در این شیوه، بازدیدکنندگان کتاب‌های انتخابی خود را در سبدهای خرید قرار می‌دهند و تسویه‌حساب هنگام خروج از سالن انجام می‌شود؛ رویکردی که با هدف ساده‌سازی فرایند خرید و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر به کتاب‌ها اجرا شده است.

معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان‌های زنجان

وی با اشاره به برنامه‌های جنبی نمایشگاه بیان کرد: در این دوره، هر روز به یکی از شهرستان‌های استان اختصاص یافته است تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ادبی، فرهنگی و هنری مناطق مختلف زنجان به بازدیدکنندگان معرفی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان همچنین از اختصاص نوبت صبح به بازدید دانش‌آموزان خبر داد و افزود: این برنامه با هماهنگی آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود و زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با کتاب و تقویت فرهنگ مطالعه را فراهم می‌کند.

یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان تا ۲۴ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند در ساعات اعلام‌شده از این رویداد فرهنگی بازدید کنند.