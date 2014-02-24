به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات تنیس 500 امتیازی ریودوژانیرو را رافائل نادال از اسپانیا و الکساندر دولگوپولوف اوکراینی برگزار کردند که در پایان نادال در دو ست متوالی و با نتایج 7 بر 3 و 7 بر 6 مقابل حریف خود به برتری دست یافت تا جام قهرمانی این رقابتها را بالای سر ببرد.

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نادال در مرحله نیمه نهایی این مسابقات با دردسر فراوان توانست پابلو آندوخار هموطن خود را 2 بر یک پشت سر بگذارد. این در حالی بود که دولگوپولوف در دیدار نیمه نهایی خود در دو ست متوالی با نتایج مشابه 6 بر 4 از سد داوید فرر گذشته بود.