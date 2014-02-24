به گزارش خبرگزاری مهر، مديرعامل سازمان صنايع كوچک و شهرك‌‎هاي صنعتي ايران در مراسم امضای تفاهم نامه ضمن تاكيد بر حمايت از واحدهاي صنعتي كوچك صادراتگرا و افزايش توان رقابت پذيري آنها جهت حضور موثر در بازارهاي صادراتي اظهارداشت: واحدهاي صنعتي كوچك از ظرفيت پاييني برخوردار بوده و بازارايابي محدودي دارند لذا براي شناسايي بازارهاي هدف و حضوردر بازارهاي صادراتي متحمل هزينه هاي بسياري مي شوند.



سيد محمد علي سيد ابريشمي، كاهش هزينه هاي تامين مالي صنايع كوچك جهت حضور موفق در بازارهاي صادراتي از اهداف اصلي اين تفاهم نامه توصيف كردو گفت: به منظور كمك به واحدهاي صنعتي ضروري است، توسعه بازارهاي خارجي كالاها وخدمات صنايع كوچك وخوشه هاي كسب و كوچك بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.



معاون وزير صنعت،معدن وتجارت با بيان اينكه دوهزار واحد صنعتي صادراتي در شهركهاي صنعتي مشغول به كار هستند، خاطرنشان كرد: اغلب واحدهاي صنعتي كوچك به رغم قابليتهاي زياد و توانمندي بالا در عرصه توليد براي توسعه بازار صادراتي به كمك احتياج دارند.



سيد ابريشمي اظهار اميدواري كرد با انعقاد اين تفاهم نامه تسهيلات لازم به منظور توسعه صادرات با كمترين هزينه در اختيار اين صنايع قرار گيرد.



مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران نيز در ادامه اين مراسم سياست اصلي صندوق را كاهش هزينه تمام شده توليد وتسهيل حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي صادراتي عنوان كرد وگفت: اين صندوق آمادگي دارد، ريسكهاي سياسي سرمايه گذاري خارجي در حوزه احداث واحدهاي صنعتي در خارج از كشور را پوشش داده ورقابت منفي بين توليد كنندگان را به حداقل برساند.



طاهر شه حامد با بيان اينكه شهركهاي صنعتي از پتانسيل بالايي برخوردارند، تصريح كرد: به منظور توسعه صادرات واحدهاي صنعتي كوچك وواحدهاي مستقر در خوشه هاي كسب وكار تسهيلات لازم در اختيار اين واحدها قرار خواهد گرفت.



وي همچنين تاكيد كرد: در صورت موافقت سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران ، صندوق ضمانت صادرات آمادگي دارد ، به منظور ارائه خدمات مشاوره اي وتسهيلات به صنايع كوچك كارگزاري در شهركهاي صنعتي ايجاد كند.



مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در پايان در جهت كمك به حل مشكلات تعهدات ارزي صادركنندگان نيز قول همكاري داد.

تفاهم نامه همكاري مشترك به امضا مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران رسيد.



بهره گيري از قابليت ها و توانمنديها و منابع طرفين در جهت صادرات محور كردن واحدهاي صنعتي كوچك و افزايش توان رقابت پذيري آنها جهت حضور موثر در بازارهاي صادراتي از اهداف اصلي اين تفاهم نامه است.



در اين تفاهم بر همكاري با شركت هاي مديريت صادرات در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي ،تقويت همكاري با سيستم بانكي در جهت توسعه اعطاي اعتبارات صادراتي به صنايع كوچك، خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار تاكيد شده است.



همچنين حضور گسترده در استان هاي صادراتي به منظور افزايش ضريب نفوذ پوشش در استانها ، بيمه و تضمين اعتبارات و سرمايه گذاريهاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي نيز از جمله محورهاي اين تفاهم نامه به شمار مي رود.