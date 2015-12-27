نمایشگاه نقاشی پشت شیشه با موضوع مولانا گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، این نمایشگاه از مجموعه آثار هنرجویان دوره آموزشی نقاشی پشت شیشه در بزرگترین موقوفه فرهنگی ایران شکل گرفته است. مهرنوش بشارت، استاد این هنر زیبا، از ۴ سال پیش بدینسو تدریس در این دوره آموزشی را برعهده دارد.
آثار به نمایشدرآمده در این نمایشگاه، مجموعهای از نقاشیهای پشت شیشه با موضوع جلالالدین محمد بلخی «مولانا» شاعر و عارف بزرگ ایرانی است. علاقهمندان میتوانند تا یک ماه از این نمایشگاه بازدید کنند.
دوره آموزشی نقاشی پشت شیشه از جمله دوره های آموزشی کارگاهی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه هنرهای سنتی ایرانی اسلامی است که تدریس آن را مهرنوش بشارت، استاد باتجربه این هنر زیبا برعهده دارد.
حدود ۴ سال است که جلسات این دوره آموزشی کارگاهی به همت بزرگترین موقوفه فرهنگی ایران در تهران برگزار میشود. هر دوره در ۱۰ جلسه در طول یک فصل برپا شده و هنرجویان در سطوح مختلف در کلاس حضور دارند و هر کدام آموزش ویژه خود را دریافت می کنند.
مهرنوش بشارت در اینباره میگوید: این هنر بیبدیل در دوران صفویه از ونیز ایتالیا به بندرهای جنوب ایران وارد شد و در دوره قاجار به دوران شکوفایی خود رسید. این هنر البته در گذر زمان به سبک و سیاق ایرانی درآمد و امروزه با سبک اروپایی خود متفاوت است.
وی برگزاری دوره های متوالی آموزش نقاشی پشت شیشه را در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک را بسیار مهم دانست و افزود: حضور هنرجویان فعال در این دورههای کارگاهی و پیشرفت قابل توجه آنها از یکسو و برپایی نمایشگاههایی از آثار هنرجویان در این گنجینه موجب شده است این هنر زیبا در کشور احیا شود.
مدرس دوره آموزشی نقاشی پشت شیشه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بیان کرد: هنرجویان این دوره آموزشی از سطح مقدماتی تا پیشرفته را در این دورهها فرامیگیرند. بسیاری از آنها حتی تاکنون نمایشگاههایی انفرادی و گروهی برپا کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: نقاشی پشت شیشه از جمله هنرهای فاخر است که در معماری داخلی کاربردی فراوان دارد، به عنوان نمونه در ساخت جعبههای نفیس جواهرات و کتابها، لوسترها، میزها و ظروف میتوان از آن بهره برد.
کتابخانه و موزه ملی ملک از دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی دعوت میکند برای بازدید از نمایشگاه نقاشی پشت شیشه با موضوع مولانا به کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» بیایند. این گنجینه هر روز به جز جمعهها و دیگر تعیلات رسمی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰، پنجشنبهها تا ۱۵:۳۰ از مخاطبان و بازدیدکنندگان میزبانی میکند.
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