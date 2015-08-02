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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

کتابخانه موزه ملک ۶۲۴ عنوان کتاب خریداری کرد

کتابخانه موزه ملک ۶۲۴ عنوان کتاب خریداری کرد

کتابخانه و موزه ملی ملک، ۶۲۴ عنوان کتاب تازه‌ در حوزه‌های هنر، تمدن، فرهنگ و تاریخ، کلیات، زبان، ادبیات، فلسفه و روان‌شناسی، ادیان و علوم اجتماعی، گردشگری خریداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران بر اساس سفارش واقف در وقف‌نامه، بخشی از بودجه سالانه خود را به خرید منابع و آثار تازه در دو حوزه کتابخانه و موزه اختصاص می‌دهد.

این گنجینه، از این‌رو همواره در حال به روز شدن و تجهیز منابع است. کتاب‌های تازه‌خریداری‌شده به ترتیب زیر در ۹ موضوع مربوط به گستره فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی سازمان‌دهی شده و اکنون در دسترس پژوهشگران و دوستداران کتاب جای دارند.

کتاب‌های خریداری شده در حوزه هنر: ۱۶۳ عنوان، تمدن، فرهنگ و تاریخ: ۱۱۴ عنوان، کلیات: ۲۱ عنوان، زبان: ۲۳ عنوان، ادبیات: ۶۸ عنوان، فلسفه و روان‌شناسی:۴۵ عنوان، علوم کاربردی: ۱۹ عنوان؛ ادیان:۹۵ عنوان و علوم اجتماعی، گردشگری و فرهنگ عام: ۷۶ عنوان هستند.

کد مطلب 2872871

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