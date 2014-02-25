۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

فرهمند:

کشاورزان نیشابوری روش‌های تغذیه کامل کشت پاییزه را آموزش دیدند

نیشابور- خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور گفت: کشاورزان این شهرستان روش‌های تغذیه کامل کشت پاییزه به‌خصوص گندم و جو را آموزش دیدند.

محمدعلی فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:  کشاورزان در صورت یادگیری این روش‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند و با روش کشاورزی حفاظتی و آشنایی با ادوات مناسب مورد استفاده در خاک‌ورزی حفاظتی آشنا شوند.

وی با بیان اینکه به‌همین منظور دومین کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی و آشنایی با ادوات خاک‌ورزی حفاظتی در کشت پاییزه غلات در این شهرستان برگزار شد، ادامه داد: در این کارگاه برنامه تغذیه گیاهی و خاک‌ورزی حفاظتی به‌منظور کاهش فرسایش خاک و افزایش تولید و بهره‌وری به کارشناسان شرکت‌کننده آموزش داده شد.

 این کارگاه با حضور کارشناسان و اعضای شرکت‌های فنی و مهندسی و با حضور استادانی از مرکز استان در مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور برگزار شد.

