محمدعلی فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: کشاورزان در صورت یادگیری این روش‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند و با روش کشاورزی حفاظتی و آشنایی با ادوات مناسب مورد استفاده در خاک‌ورزی حفاظتی آشنا شوند.

وی با بیان اینکه به‌همین منظور دومین کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی و آشنایی با ادوات خاک‌ورزی حفاظتی در کشت پاییزه غلات در این شهرستان برگزار شد، ادامه داد: در این کارگاه برنامه تغذیه گیاهی و خاک‌ورزی حفاظتی به‌منظور کاهش فرسایش خاک و افزایش تولید و بهره‌وری به کارشناسان شرکت‌کننده آموزش داده شد.

این کارگاه با حضور کارشناسان و اعضای شرکت‌های فنی و مهندسی و با حضور استادانی از مرکز استان در مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور برگزار شد.