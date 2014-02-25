1000 نفر در بیمارستان کمیجان ویزیت رایگان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جباری صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از راه اندازی بیمارستان صحرایی شهید دکتر علی محمدی هزاوه ای در کمیجان خبر داد و گفت: این بیمارستان هشتم و نهم اسفند ماه برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح 15 متخصص و فوق تخصص و 10 پزشک عمومی خدمات رایگان به مراجعین ارائه می کنند، گفت: در کنار این بیمارستان ارائه دارو، آزمایشگاه، خدمات پرستاری و اتاق عمل برای اعمال سرپایی و دندانپزشکی به کلیه مردم ارائه می شود.

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به اینکه این طرح از آذر ماه آغاز شد، اظهار کرد: پزشکان در مناطق محروم و صعب العبور بیماران و مراجعین را ویزیت کردند.

جباری با بیان اینکه این طرح در حوزه سلامت و به همت بسیج جامعه پزشکی سپاه روح الله استان مرکزی برپا می شود، افزود: این طرح در منطقه کمیجان به علت محرویت آن اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر دو هزار نفر در این مناطق ویزیت شدند، خاطرنشان کرد: این تعداد بیمار توسط 38 پزشک ویزیت رایگان شدند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه روح الله استان مرکزی اظهار کرد: افرادی که در دوره اول ویزیت و غربالگری شدند در دو روز هشتم و نهم اسفند ماه به صورت رایگان مورد ویزیت پزشکان متخصص قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه برای این طرح اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است، اظهار کرد: پیش بینی می شود طی دو روز مذکور بالغ بر هزار نفر در این بیمارستان ویزیت رایگان شوند.

جباری با بیان اینکه برپایی این بیمارستان صحرایی مصادف با سالروز تاسیس بسیج جامعه پزشکی است، گفت: سال 64 بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه (س) مورد حمله دشمن قرار گرفت و در سال 81 بسیج جامعه پزشکی هشتم اسفند ماه آغاز به کار کرد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه روح الله استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش از اعزام کاروان راهیان نور در پایان اسفند ماه خبر داد و تصریح کرد: بسیج جامعه پزشکی هر سال یک کاروان راهیان نور متشکل از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان استان را جهت بازدید به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می کند