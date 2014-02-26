بابل؛ شهر بهار نارنج/ برپایی جشنواره گل و گیاه شمال

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره گل و گیاه شمال کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به شهر ایده آل از شامگاه سه شنبه در مصلی بابل با حضور غرفه دارانی از استانهای شمالی برپا شد.

همزمان با برپایی این جشنواره کاروان گل در شهر بهار نارنج به حرکت درآمد و فضای شهر را معطر و بهاری کرده است.

فرهاد عسگری شهردار بابل در حاشیه افتتاح این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بابل ازدوران های گذشته در زمینه فرهنگی ،اجتماعی ،علمی ،توسعه وآبادانی زبانزد مازندران بوده است.

وی بیان داشت: برگزاری جشنواره های متعدد از قبیل عرق بهار نارنج، بادبادکها، غذای سنتی وشکلات وبستنی از دیگر اقدامات موثر شورا و شهرداری بابل بوده است.

وی همچنین از توجه و برنامه ریزی مدون در بخش زیرساختها در راستای توسعه عمرانی شهر بابل خبر داد.

ترویج فرهنگ احیای طبیعت

عسگری برپایی این جشنواره را گامی موثر در ترویج فرهنگ احیای طبیعت برشمرد و تصریح کرد: در یک حرکت نوآورانه برای اولین بار کاروان گل در آستانه افتتاحیه نمایشگاه گل و گیاه شمال کشور در خیابان های بابل به حرکت در آمد و روح تازه ای به فضای شهر بخشید که هدیه‌ای از جانب شهرداری به همشهریان و بیانگر شان و منزلت و اهمیت شهروندان برای شهرداری است.

شهردار بابل با اشاره به جایگاه گل و گیاه در فرهنگ ایرانیان اظهار داشت: حرکت کاروان گل در سطح شهر علاوه بر ایجاد طراوت و سرزندگی موجب فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از گل در بین مردم و برانگیختن علاقه و اشتیاق شهروندان به استفاده از گل و گیاه خواهد شد.



وی همچنین از حضور توانمند شهرداری بابل در چهارمین نمایشگاه شهر ایده آل خبرداد و اظهار داشت: کسب رتبه برتر در جشنواره شهرایده آل که درکیش برگزار شد سند افتخار دیگری برتلاش های همکاران ما خواهد بود.



عسگری عنوان کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل با بهره گیری از پتانسیل بومی و جاذبه های گردشگری این شهر حضور چشمگیر و منحصر به فردی در نمایشگاه شهر ایده آل که بصورت سالانه و در راستای همسویی و هم گرایی مجموعه های مختلف کشور در جزیره کیش برگزار شد داشت.

فروش چهار میلیون اصله گل در مازندران

استاندار مازندران نیز اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه گل وگیاه در راستای منویات مقام رهبری ،توجه به اقتصاد مقاومتی ورسیدن به

شهر ایده ال است.

وی افزود: مازندران به دلیل برخورداری ازمواهب طبیعی خدادادی از جایگاه ویژه ای برخورداربوده که در صورت استفاده بهینه از این امکانات می تواند شاخص استانهای کشور باشد.

لزوم چند کشت شدن اراضی مازندران

فلاح جلودار به لزوم توجه به چند کشت شدن اراضی مازندران اشاره و بیان داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده بهینه ازهمه امکانات وبکارگیری آن برای اقدامات بزرگ وموثر است.

این مسئول به نقش واهمیت صنعت گل وگیاه دراقتصاد کشورها اشاره وگفت: توجه به این صنعت می تواند گام موثری در تولید ،اشتغال ورفع معضل بیکاری باشد.

وی با اشاره به اینکه چهارمیلیون اصله گل درمازندران تولید می شود گفت: 308 میلیون اصله ازمازندران درداخل وخارج صادرشده و730 هکتار از اراضی مازندران زیرکشت گل کاری رفته است.

وی عنوان کرد: پرورش گل درمازندران به صورت گلخانه ای ودرفضای باز انجام می گیرد ،باید شرایطی فراهم شود که مردم به شکل بومی به گل کاری بپردازند که متاسفانه تعداد کمی ازمردم جامعه به این کاراقدام می کنند، جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی باید این شرایط وفضا را برای مردم فراهم کند.

فرهنگ توجه به گل و گیاه ضعیف است

فلاح جلودار با اشاره به اینکه فرهنگ توجه به گل وگیاه درجامعه ضعیف است گفت: با وجود وضعیت مناسب آب وهوایی وخاک ،متاسفانه گل فروشی های ما گل ها را از خارج استان وارد مازندران می کنندو این نشان ضعف فرهنگ است.

وی افزود: با توجه به تک کشت بودن مازندران درصورت عدم مدیریت برحوادث غیر مترقبه و ازبین رفتن محصولات دچارمشکل عدیده ای خواهیم شد که این نمایشگاه فرصت خوبی درترویج فرهنگ توجه به تولیدات مختلف است.

فلاح جلودار ازکاهش رشد تورم 46 درصد به 30 درصد خبر داد وافزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی موجود بازاریان واصنفاف حق ندارند به بهانه سال جدید اجناس را افزایش دهند زیرا این اقدام آنها نه تنها سبب ایجاد مشکلات برای مردم می شود بلکه موجب کاهش توریست در مازندران خواهد شد.



وضعیت نامناسب فضای سبز در مازندران

وی از وضعیت نامناسب فضای سبز مازندران انتقاد کرد و متذکر شد: تنها با مشارکت مردم وفرهنگ سازی مناسب می توان به وضعیت مطلوب دست یافت.

استاندارمازندران خواستارشد: همه تشکل های NGO ،نهادهای مردمی وهمه اقشار جامعه از 15 اسفند با مشارکت وتعامل اقدام به پاکسازی کل محیط استان مازندران نموده تا فضای مناسب برای ورود به سال جدید فراهم شود.

وی ازحمایت دولت ازتولیدکنندگان گل وگیاه خبرداد وگفت:کلیه تولیدکنندگان گل وگیاه وتشکل های صنفی واتحادیه گل وگیاه از حمایت دولت برخوردار خواهند بود ولی باید خودشان پیش قدم باشند تا دولت در کنارآنها به ارائه خدمات بپردازد.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره گل و گیاه مازندران شامل گل های فصلی، غیرفصلی، کاکتوس ها و آپارتمانی در 60 غرفه تا جمعه برپاست.