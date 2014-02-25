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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

تحولات امنیتی سوریه/

سیطره ارتش سوریه بر گذرگاه تسلیحاتی تروریستها/ حمله به فرودگاه ابوظهور ادلب ناکام ماند

سیطره ارتش سوریه بر گذرگاه تسلیحاتی تروریستها/ حمله به فرودگاه ابوظهور ادلب ناکام ماند

ارتش سوریه در عملیات سنگین خود توانست با سیطره بر مهمترین گذرگاه قاچاق تسلیحات برای تروریستها، شمار زیادی از این افراد را به هلاکت برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الخبر پرس، ارتش سوریه پس از درگیریهای متعدد با تروریستها در منطقه وادی الجرابیع در یبرود (حومه دمشق)، توانست بر مهمترین گذرگاه قاچاق سلاح برای تروریستها سیطره پیدا کند.

در این عملیات شمار زیادی از تروریستها نیز به هلاکت رسیدند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- سرلشکر "علی عبدالله ایوب" رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای مسلح سوریه در بازدید از یگانهای ارتش سوریه در منطقه تلکلخ تاکید کرد: نیروهای مسلح شجاع و دلیر سوریه بر ادامه ماموریتهای ملی خود برای از بین بردن گروههای تروریستی و رهایی کشور از خطرهای شرارت آمیز تاکید کرد.

- نیروهای امنیتی سوریه مخفیگاههای گروههای تروریستی در منطقه المریعیه و فرودگاه دیرالزور را هدف قرار دادند.

- درگیری نیروهای جبهه النصره و ارتش آزاد با اعضای داعش در نزدیکی دانشگاه الاتحاد حلب به کشته شدن چندین عضو داعش منجر شد.

- ارتش سوریه حمله گروههای تروریستی به فرودگاه "ابو الظهور" در حومه ادلب را ناکام گذاشت و شمار زیادی از تروریستها را به هلاکت رساند.

- هلال احمر سوریه از توزیع 6600 بسته مواد غذایی در مناطق جزئی محاصره شده در نزدیکی دمشق خبر داد.

- نیروهای امنیتی سوریه مقرهای گردان "المعتز بالله" را در منطقه عثمان در حومه درعا منهدم کند. در این عملیات شمار زیادی از تروریستها کشته شدند.

 

 

کد مطلب 2244123

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