ویرانی دیوار تکیه‌ گاه باب المغاربه در اثر عملیات حفاری رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در نخستین ساعات بامداد امروز دیوار تکیه گاه باب المغاربه در مسجد الاقصی به طور ناگهانی فرو ریخت.

منابع فلسطینی علت فروریختن دیوار تکیه گاهی باب المغاربه را ناشی از عملیات حفاری رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی دانستند.

"عمران السلایمه" از ساکنان این منطقه که شاهد فروریختن این دیوار بوده، تاکید کرد: این حادثه در ساعت چهار بامداد امروز رخ داد و آوار ناشی از تخریب این دیوار 30 متری بر روی منازل چهار خانواده فلسطینی سقوط کرد.

وی افزود: ساکنان این منطقه (در نزدیکی مسجد الاقصی) طی سالهای اخیر و به ویژه در ساعات نیمه شب همواره لرزه ها و صداهای ناشی از عملیات حفاری رژیم صهیوینستی در عمق زمین را احساس می کنند.