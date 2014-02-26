ظریف: محور ایران، ترکیه، قطر و عراق برای بحران سوریه تشکیل نشده است/ العطیه: تنها اختلاف ما با ایران سوریه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با خالدبن محمدالعطیه وزیر امور خارجه قطر که بعد از ظهر امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: بسیار خوشحالم که میزبان دوست و برادر عزیزم هستم. همواره ارتباطات بسیار خوب و دوستانه با همه همسایگان بویژه با قطر داشته ایم.

وی با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته در سفر وزیر امور خارجه قطر گفت: گفتگوهای مفیدی در سفری که چند ماه پیش به دوحه داشتم، با مسئولین عالیرتبه داشتیم، امروز نیز خوشحالیم به گفتگوها ادامه دادیم.

ظریف خاطر نشان کرد: موضوعات همکاری های دوجانبه منطقه ای در این مذاکرات مطرح شد. در زمینه روابط دوجانبه گفتگوهای خوبی را شروع کردیم و به شکل کمیسیون مشترک سیاسی دو کشور در سطح معاونین وزرای امور خارجه دیدار خواهند داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه در چند هفته گذشته معاون وزیر امور خارجه ایران به قطر سفر کرد، بیان کرد: در چند هفته آینده نیز معاون وزیر امور خارجه قطر به تهران سفر خواهد کرد بحث های خوبی را در حوزه روابط سیاسی دنبال کردیم.

وی با بیان اینکه در حوزه همکاری های اقتصادی نیز بحث های مفیدی داشتیم، گفت: با نگاه عملگرایی و رسیدن به نتایج عملی توافق کردیم که کمیته کاری مشترک تشکیل دهیم که روابط دو جانبه را در همه حوزه‌ها فعال کنیم و به صورت اصولی توافق کردیم منطقه آزاد مشترک بین قطر و ایران ایجاد و کمک کنیم به ویژه به بخش خصوصی دو کشور دوست و همسایه باید توجه شود.

ظریف تاکید کرد: ما ارتباطات تاریخی خوبی داریم تجار ما یکدیگر را می شناسند و باید روابط را در دو دولت تسهیل کنیم.

وزیر امور خارجه درباره ضرورت همکاری و همفکری در موضوعات منطقه ای بین ایران و قطر و مباحث صورت گرفته در این زمینه بیان کرد: امنیت منطقه نیازمند گفتگو و تبادل نظر، همکاری و همفکری بین کلیه کشورهای ساحلی ما بر این مبنا همواره آماده گفتگو بوده ایم خوشحالیم در این زمینه دیدگاه مشترک داریم.

وی ادامه داد: درباره نگرانی های منطقه صحبت کردیم و امیدواریم با ادامه گفتگوها دیدگاه ها را نزدیک کنیم ما و برادرانمان در قطر دارای روابط دیرینه هستیم و این سفر شروع خوبی برای صفحه جدید از روابط گسترده میان دو کشور است.

ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار پرس‌تی‌وی در این باره که ایران بارها گفته که قرار است تجربیات خود را درباره تروریست در اختیار سایر کشورها قرار می دهد، بیان کرد: مشکل تروریست، مشکل یک کشور و منطقه نیست مشکلی است که همه ما با آن مواجه هستیم و نیازمند همکاری، همفکری و یک راه حل چند جانبه است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: اعتقاد داریم زمینه های همکاری در منطقه برای جلوگیری از اختلافات مذهبی، درگیری های قومی یک منطق مشترک بر اساس منافع و نگرانی های مشترک همه کشورهای منطقه است.

وی ادامه داد: ما به عنوان یک قربانی که این روزها تعداد قابل توجهی از هموطنانمان قربانی اقدامات تروریستی شده اند، معتقدیم همه کشورهای منطقه منافع مشترکی دارند که با هم همکاری کنند و ما دست همکاری را به سوی همه دوستان منطقه دراز کردیم تا برای یک راه حل مشترک برای یک معضل مشترک که همه را تهدید می کند، همفکری کنیم.

ظریف در پاسخ به این سوال که آیا هماهنگی میان ایران، قطر، ترکیه و عراق درباره سوریه وجود دارد و ایران نقش میانجی در بحران سوریه را در این میان خواهد داشت، گفت: هنوز نشنیده ام که یک محور چهار جانبه برای حل مشترک سوریه ایجاد شده باشد البته اعتقاد دارم که همانطور که آقای العطیه گفت: تنها راه برای حل موضوع سوریه راه حل سیاسی است.

وزیر امور خارجه افزود: هیچ راه حل دیگری وجود ندارد تنها کسانی که می توانند آینده سوریه را تعیین کنند، مردم سوریه هستند ما در منطقه و هر کس دیگر که علاقه مند به پایان بحران و فاجعه انسانی در سوریه است که حیثیت جهان اسلام را خدشه دار کرده باید کمک کنیم به مردم سوریه برای رسیدن به راه حل سیاسی.

وی با بیان اینکه ممکن است ایران و قطر در بعضی از موارد اختلاف داشته باشند، اما در چندین مورد اشتراک داریم، بیان کرد: باید این بحران تمام شود این اولین اشتراک بین دو کشور است اینکه تنها راه حل سیاسی است و مردم سوریه باید آینده را تعیین کنند و همچنین اینکه باید به مردم سوریه کمک کنیم چون که از اشتراکات دیگر دو کشور است.

ظریف تاکید کرد: اگر ما با هم صحبت کنیم، مواردی که ما را نزدیک می کند حتی در موارد اختلافی بیشتر می‌شود امیدواریم همه دولت ها به پایان دادن فاجعه در سوریه کمک کنند و ما هم به سهم خود آماده کمک به سوریه هستیم.

العطیه: تنها مورد اختلاف ما با برادران ایرانی بحران سوریه است

به گزارش خبرنگار مهر، خالد بن محمد العطیه وزیر امور خارجه قطر در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان که بعد از ظهر امروز در وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد گفت: این جلسه برای رایزنی و گفتگو درباره ی روابط دو جانبه با ایران بود که بسیار مفید است و رایزنی ها را ادامه می دهیم.

وی افزود: برخی مسائل هست که بر سر آن توافق کردیم امیدواریم که به پیش رویم از جمله این مسائل تشکیل کمیته فنی و عملی برای مشخص کردن و تسریع روند مسایل دو جانبه و احداث منطقه آزاد برای خدمت به دو کشور در دو کرانه خلیج فارس است.

وی با اشاره به گفتگو های سوریه بیان کرد: امیدوارم گفتگو ها ادامه یابد تا درک درستی از دیدگاه های دو طرف داشته باشیم.

وزیر امور خارجه قطر در پاسخ به سوال خبرنگار پرس تی وی در این باره که نقش دولت قطر در حمایت از مخالفان سوریه چه حد است و آیا این سیاست در پشتیبانی مالی، تسلیحاتی، تبلیغاتی و امنیتی از مخالفان که اکثریت آنها تروریست هستند صورت می گیرد با توجه به اینکه فیلم معروف به «آدم خواری» آنها نیز منتشر شده است، گفت: توقع داشتم که در مورد موارد توافق ما با برادران ایرانی سوال بپرسید. تنها مورد اختلاف ما با برادران ایرانی سوریه است، ما معترضان سوری را شورشی نمی دانیم آنها را انقلابی می دانیم ملتی که برای درخواست خود با گلوله و آتش رو برو شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره عربی در اینباره که آیا ایران و قطر درباره اتخاذ موضع درباره بحران سوریه درجا می زنند یا موارد اختلافی مورد توافق قرار گرفته است گفت: اختلاف دیدگاه میان ما به این معنا نیست که بررسی نشود، همه بر یک مورد اتفاق نظر دارند که بحران سوریه باید با راه حل سیاسی حل شود، راه حل مسالمت آمیز مراحل مختلف را طی کرده است.