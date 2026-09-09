به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر چهارشنبه در همایش شهر سالم و ایمن در استان مرکزی اظهار کرد: طرح «شهر سالم و ایمن» یک پروژه عمرانی با نقطه پایان مشخص نیست، بلکه به معنای تغییر در حکمرانی و نگاه مدیران به سلامت مردم است.

وی افزود: هدف این طرح صرفاً افزایش بیمارستان و درمانگاه نیست، بلکه باید با رویکرد پیشگیرانه، تعداد بیماران کاهش یابد و سلامت به خانه‌های مردم منتقل شود.

جمالیان با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان تصریح کرد: دولت نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بیماران دیالیزی هزینه می‌کند، در حالی که بسیاری از عوامل مؤثر بر این بیماری قابل پیشگیری است.

وی ادامه داد: از هر پنج نفر یک نفر به فشار خون مبتلاست و ممکن است تا زمان بروز عوارض از بیماری خود اطلاع نداشته باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: سلامت تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست و باید نگرش حکمرانی تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که هر مدیر هنگام تصمیم‌گیری، آثار اقدام خود بر سلامت و امنیت مردم در آینده را در نظر بگیرد.

وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تحقق شهر سالم گفت: اگر قرار است برای آینده جامعه برنامه‌ریزی شود، آموزش و پرورش باید حضور جدی داشته باشد و غیبت دستگاه‌های مؤثر در این طرح قابل قبول نیست.

جمالیان بیان کرد: در تعامل با وزارت بهداشت، زمینه تدوین طرح یا لایحه برای رفع خلأهای قانونی و حمایت از اجرای شهر سالم پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به آلودگی هوای اراک گفت: آلودگی هوا یکی از مطالبات جدی مردم است و بر اساس مطالعات انجام‌شده، صنایع از عوامل اصلی آلودگی هوا در استان هستند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طی دو سال اخیر پیگیری‌های متعددی برای کاهش آلودگی هوای اراک انجام شده و تقریباً هر ماه در پایتخت جلساتی با مسئولان ارشد کشوری برگزار شده است.

وی افزود: طرحی نیز برای حل مشکل مازوت‌سوزی اراک در حال پیگیری است که به‌زودی تصویب خواهد شد و می‌تواند به مطالبه مردم برای کاهش آلودگی هوا پاسخ دهد.

جمالیان تأکید کرد: اجرای شهر سالم و ایمن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و با توجه به حمایت مسئولان ارشد استان و دانشگاه علوم پزشکی، ظرفیت لازم برای برداشتن گام‌های مؤثر دراین مسیر وجود دارد.