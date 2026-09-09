باند فساد اداری در شهرستان کلاردشت متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: پرونده‌ای با موضوع فساد اداری در اداره جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت از بیش از یک سال قبل در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفته و تحقیقات درباره ابعاد مختلف آن به صورت مستمر در حال انجام بوده است.

وی ادامه داد:پس از تکمیل مراحل لازم در فرآیند تحقیقات مقدماتی و با پیگیری ویژه دادستان شهرستان کلاردشت و همکاری نیروهای اطلاعاتی، عملیات دستگیری افراد مرتبط با این پرونده در سه شهر استان مازندران انجام شد.

وی گفت: در این عملیات، چهار نفر شامل دو نفر از کارکنان و دو فرد مرتبط با پرونده به اتهام رشا، ارتشا و سوء استفاده از موقعیت شغلی دستگیر شدند و اقدامات قانونی درخصوص آنان در حال انجام است.

وی یادآور شد: بخش عمده جرائم افراد مذکور، موجبات ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت به عنوان پایتخت اکوتوریسم ایران را فراهم کرده است.