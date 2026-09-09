  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

باند فساد اداری در شهرستان کلاردشت متلاشی شد

باند فساد اداری در شهرستان کلاردشت متلاشی شد

کلاردشت -رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری چهار نفر در پرونده فساد اداری جهاد کشاورزی کلاردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: پرونده‌ای با موضوع فساد اداری در اداره جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت از بیش از یک سال قبل در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفته و تحقیقات درباره ابعاد مختلف آن به صورت مستمر در حال انجام بوده است.

وی ادامه داد:پس از تکمیل مراحل لازم در فرآیند تحقیقات مقدماتی و با پیگیری ویژه دادستان شهرستان کلاردشت و همکاری نیروهای اطلاعاتی، عملیات دستگیری افراد مرتبط با این پرونده در سه شهر استان مازندران انجام شد.

وی گفت: در این عملیات، چهار نفر شامل دو نفر از کارکنان و دو فرد مرتبط با پرونده به اتهام رشا، ارتشا و سوء استفاده از موقعیت شغلی دستگیر شدند و اقدامات قانونی درخصوص آنان در حال انجام است.

وی یادآور شد: بخش عمده جرائم افراد مذکور، موجبات ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت به عنوان پایتخت اکوتوریسم ایران را فراهم کرده است.

کد مطلب 6942021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس DE ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها