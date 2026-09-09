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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

پوتین: روسیه و ویتنام به همکاری‌های امنیتی خود ادامه می‌دهند

پوتین: روسیه و ویتنام به همکاری‌های امنیتی خود ادامه می‌دهند

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای ویتنامی خود اعلام کرد: روسیه و ویتنام به همکاری‌های امنیتی خود ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در دیدار با همتای ویتنامی خود در سخنانی اعلام کرد: رابطه ویژه دوستی و درک متقابل بین روسیه و ویتنام از زمان مبارزه هانوی برای استقلال برقرار شد.

رئیس جمهور روسیه در این باره اضافه کرد: حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ویتنام در سال گذشته تقریباً ۶ درصد افزایش یافت و در ۶ ماهه اول سال جاری، این رقم تقریباً ۲ برابر شد. روسیه و ویتنام به همکاری‌ های امنیتی خود ادامه می‌ دهند.

از سوی دیگر، تو لام در گفتگو با پوتین اعلام کرد: روابط با روسیه در اولویت سیاست خارجی هانوی قرار دارد. نقش آفرینی شما (پوتین) در شکل گیری نظم جهانی چند قطبی بسیار ارزشمند است. صمیمانه از شما(پوتین) و مردم روسیه به خاطر توسعه همکاری های دوجانبه قدردانی می کنیم.

کد مطلب 6942529

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