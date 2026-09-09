به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در دیدار با همتای ویتنامی خود در سخنانی اعلام کرد: رابطه ویژه دوستی و درک متقابل بین روسیه و ویتنام از زمان مبارزه هانوی برای استقلال برقرار شد.

رئیس جمهور روسیه در این باره اضافه کرد: حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ویتنام در سال گذشته تقریباً ۶ درصد افزایش یافت و در ۶ ماهه اول سال جاری، این رقم تقریباً ۲ برابر شد. روسیه و ویتنام به همکاری‌ های امنیتی خود ادامه می‌ دهند.

از سوی دیگر، تو لام در گفتگو با پوتین اعلام کرد: روابط با روسیه در اولویت سیاست خارجی هانوی قرار دارد. نقش آفرینی شما (پوتین) در شکل گیری نظم جهانی چند قطبی بسیار ارزشمند است. صمیمانه از شما(پوتین) و مردم روسیه به خاطر توسعه همکاری های دوجانبه قدردانی می کنیم.