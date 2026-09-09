«دهکده سلامت» یادگار یک خیر بزرگ برای بیماران صعب العلاج

خبرگزاری مهر، گروه دین، حوزه و اندیشه، سیده فاطمه سادات کیایی: برای اهالی تهران و حتی شهرهای مجاور، نام بیمارستان‌های «محب» در بین مراکز درمانی آشناست؛ مجموعه‌ای که با دارا بودن سه بیمارستان در تهران و یک بیمارستان در کاشان، سهم قابل‌توجهی در ارائه خدمات درمانی به بیماران دارد. همه این بیمارستان‌ها به همت «محمدرضا اعتمادیان»، از بازاریان سرشناس، عضو حزب مؤتلفه اسلامی و از معتمدین انقلاب اسلامی تأسیس و در قالب موقوفه در خدمت مردم قرار گرفتند. البته موقوفات و فعالیت‌های خیرخواهانه ایشان محدود به مراکز درمانی نمی‌شد؛ مرحوم اعتمادیان در نزدیک به چهل مجموعه و مؤسسه خیریه مشارکت فعال داشت و در پروژه‌های احداث مساجد و حوزه‌های علمیه، کمک به زندانیان و مداوای بیماران، از بنیان‌گذاران و خیران بزرگ به شمار می‌رفت.

موقوفه های معروف تهران به نام مرحوم اعتمادیان

مرحوم اعتمادیان بیمارستان‌های خیریه محب را به منظور کمک و حمایت از بیماران، با مشارکت‌های مردمی و البته سهم قابل‌توجهی که خود ایشان در این امر خیر داشت، بنیان نهاد. در سال‌های اخیر و پس از درگذشت او نیز فرزندان وی راه پدر را ادامه داده‌اند و از همین شجره طیبه وقف، مجموعه «دهکده سلامت محب» در منطقه کردان استان البرز به بهره‌برداری رسیده است. مجموعه‌ای که هم بخشی از نیاز درمانی مردم را برطرف می‌کند و هم به تفریح و اقامت آنان توجه دارد. گفتنی است تمامی درآمدهای حاصل از این مجموعه نیز برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد.

دهکده سلامت محب در ۱۲ کیلومتری جاده کردان کرج و در نزدیکی روستای برغان قرار گرفته است؛ جایی که تلاقی درختان و رودخانه، طراوت و سبزی را در بخشی از زمین زیبای خداوند به رخ می‌کشد. این مجموعه، پناهگاهی برای استراحت مسافرانی است که پایان هفته خود را برای سپری کردن ساعاتی پر از آرامش، به دل جاده‌های پیچ‌وخم‌دار این منطقه می‌سپارند.

درست در بستر رودخانه و در محلی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع، هتل و مجموعه اقامتی ۷ طبقه، مهمانان را از شر دغدغه‌های روزانه، کار و شلوغی‌های هفته دور می‌کند. تمامی این ویژگی‌ها در کنار هم، ضمن آنکه مهمانان با اقامت در این مکان و استفاده از خدمات تفریحی، به تأمین هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج نیز کمک می‌کنند، حس خوب سپری کردن ساعاتی از عمر در محیطی آرام را دوچندان می‌سازد.

وقف از دیرباز به عنوان یک عمل خیرخواهانه و عام‌المنفعه در فرهنگ ایرانی‌اسلامی مردم ما نهادینه شده است. از وقف‌های کوچک در حد یک درخت گرفته تا موقوفه‌های بزرگی که حتی روستاها را دربرمی‌گیرد، همگی حکایت از یک فرهنگ دیرینه در راه خیررسانی به مردم و ماندگاری عمل خیر دارند. انسان‌ها علاقه دارند تا نیت‌ها و عمل‌های خیرشان در دنیا باقی بماند و وقف یکی از کارهایی است که خیر انسان را حتی پس از مرگش جاری نگه می‌دارد. تأکیدها و سفارش‌های دین به انجام عمل وقف نیز اشاره به همین خیر جاری، گره‌گشایی و کمک به مردم دارد. همین بزرگی کار وقف است که باعث می‌شود در اعصار و قرون متمادی، واقفان با جان و دل اموال خود را وقف کارهای خیر و نیت‌های خداپسندانه کنند.

دهکده ای برای تفریح و سلامتی

دهکده سلامت محب هم با همین نیت خیر بنیان‌گذاری شد. ابتدا زمین خریداری و سپس مرکز اقامتی ۷ طبقه‌ای با بیش از ۵۰ اتاق و سوئیت ساخته شد که یک طبقه از آن به بخش درمانی اختصاص دارد. کار این بخش نه پذیرش بیمار است و نه ارائه خدمات دوره نقاهت، بلکه مهمانان اقامتگاه می‌توانند چکاپ سالیانه خود را در این محل پیگیری کنند.

به گفته حامد اخباریه، مدیر اجرایی مجموعه محب سلامت، در واقع اینجا یک مجموعه اقامتی‌تفریحی است که در کنار آن، بخشی نیز به انجام چکاپ اختصاص یافته است. بخش‌های مختلف تخصصی و نیمه‌تخصصی از جمله سونوگرافی، دندان‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، قلب و عروق، تنفسی، طب فیزیکی، خدمات آزمایشگاهی، اکوکاردیوگرافی، رادیولوژی، روانشناسی و... خدمات چکاپ را برای مهمانانی که متقاضی معاینات پزشکی باشند، ارائه می‌دهد. این مجموعه در قالب یک فرایند سلامت‌محور، به شناسایی اولیه بیماری‌ها کمک کرده و در صورت نیاز، افراد را برای انجام درمان‌های تخصصی و ارجاع پرونده پزشکی راهنمایی می‌کند.

خدمات درمانی در این مجموعه به صورت آزاد و با تعرفه بیمارستان‌های خصوصی ارائه می‌شود. به گفته مدیر اجرایی، علی‌رغم درخواست از بیمه‌ها برای پوشش بخشی از هزینه‌های مهمانان، هنوز استقبال چندانی از سوی آن‌ها صورت نگرفته است؛ با این حال، مزیت بزرگ این مجموعه آن است که بسیاری از خدمات تخصصی آن، بدون نیاز به نوبت‌های طولانی و فرسایشیِ بیمارستان‌های خصوصی (که گاهی تا دو هفته زمان می‌برد)، در کوتاه‌ترین زمان و بدون اتلاف وقت قابل دسترسی است.

غرس ۲ هزار اصله نهال و اشتغال‌زایی برای ۶۰ نفر

مجموعه اقامتی، امکانات دیگری نیز برای کمک به ارتقای سلامتی، نظیر ورزش و آب‌درمانی فراهم کرده است؛ از جمله آن‌ها می‌توان به مجموعه اسپا، استخر و باشگاه ورزشی اشاره کرد که به‌تازگی افتتاح و آماده بهره‌برداری شده‌اند. اغلب این خدمات سلامت‌محور، به‌عنوان هدیه و پکیج ویژه از سوی سازمان‌هایی که این مجموعه اقامتی را برای کارکنان خود رزرو می‌کنند، ارائه می‌شود تا مهمانان ضمن اقامت در فضای دلنشین مجموعه، از خدمات سلامتی نیز بهره‌مند گردند. با این وجود، رزرو مجموعه برای عموم نیز امکان‌پذیر است.

اگر بپذیریم در چرخه اقتصادی، هر بخش می‌تواند به عنوان جزئی از یک کل بزرگ در پیشرفت و آبادانی کشور مؤثر باشد، تأسیس مراکز اقامتی به این سبک و سیاق، تنها از جنبه وقف، بزرگی کار واقف و پیوستن به بدنه خیریه کشور حائز اهمیت نیست؛ بلکه این مجموعه‌های اقامتی از منظر اشتغال‌زایی و حتی آبادانی منطقه نیز نقش‌آفرین هستند. دهکده سلامت محب با مجوز منابع طبیعی و در تپه‌های مجاور خود، اقدام به غرس ۲ هزار اصله نهال کرده و با فضای‌سازی این محیط، خدمتی ارزشمند به طبیعت و منابع ملی ارائه داده است. همچنین اشتغال مستقیم ۶۰ نفر در این مرکز توانسته بخشی از نیاز منطقه در حوزه اشتغال‌زایی را تأمین کند.

اقدام واقفان در طول سال‌های سال، به‌ویژه آنچه مرحوم اعتمادیان در دوران زندگی خود و پس از آن بنیان نهاد، تنها از وجهه خیرخواهانه‌اش حائز اهمیت نیست. احداث این مجموعه و پروژه‌هایی از این قبیل، ضمن ارائه خدمات تفریحی و اقامتی به مردم، اشتغال‌زایی و کمک به صنعت گردشگری منطقه، و در کنار توجه به بخش سلامت کشور، پایه‌گذار یک اقدام خیرخواهانه و در واقع احیا و نگهداشت یک سنت حسنه و معنوی است؛ سنتی که توانسته در طول تاریخ گره از بسیاری از مشکلات مردم باز کند و در سال‌های اخیر نیز با سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و زیربنایی، بخشی از نیازهای کشور را برطرف سازد.