به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سفر به هرمزگان با اشاره به انتخاب این استان برای آغاز برنامههای استقبال از سال تحصیلی جدید اظهار داشت: تصمیم گرفتیم مهرماه را از جبهه مقاومت آغاز کنیم و به همین دلیل هرمزگان را برای آغاز برنامههای استقبال از مهر انتخاب کردیم.
وی با اشاره به بررسی وضعیت دانشگاههای استان افزود: ارزیابیهای اولیه نشان میدهد مدیریت دانشگاهها آمادگی مناسبی برای آغاز سال تحصیلی دارد و نظرسنجیهای انجامشده نیز حاکی از استقبال بخش قابل توجهی از دانشجویان از حضور در دانشگاهها حتی در شرایط فعلی است.
وزیر علوم این استقبال را نشانه اهمیت تداوم فعالیت دانشگاهها دانست و گفت: این موضوع هم مایه خوشحالی است و هم برای دشمنانی که به دنبال خاموش شدن نهاد علم در کشور هستند، ناامیدکننده خواهد بود.
سیماییصراف با تأکید بر اینکه فعالیت دانشگاهها از مهرماه آغاز خواهد شد، درباره نحوه برگزاری کلاسها در مناطق درگیر شرایط جنگی تصریح کرد: درباره ترکیب آموزش حضوری و مجازی در مناطقی که مستقیماً درگیر جنگ هستند، پس از نظرخواهی از مدیران دانشگاهی و مقامات امنیتی استان درباره نحوه فعالیت دانشگاهها تصمیمگیری خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط جدید کشور و ضرورت تقویت حوزه علم و فناوری خاطرنشان کرد: «ایران جدید» مستلزم توجه بیشتر به نهاد علم است و در دوره جدید باید علم و فناوری بیش از گذشته تقویت شود.
وزیر علوم ادامه داد: شرایط جنگی اخیر موجب شده است برخی اولویتها در حوزه علم و فناوری تغییر کند و این اولویتها با هدف توسعه بیشتر ایران و حفظ ثبات و امنیت کشور در منطقه دنبال خواهد شد.
سیماییصراف در ادامه با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه هرمزگان گفت: این دانشگاه از ظرفیتهای مناسبی در حوزه دانشجویی، اعضای هیئت علمی و فضاهای آموزشی برخوردار است و در سفر به استان، بررسی وضعیت دانشگاه و بازدید از مناطق و زیرساختهای آسیبدیده در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: هدف از این سفر کمک به ارتقای دانشگاه هرمزگان و بررسی مسائل و نیازهای آن است تا ظرفیتهای موجود این دانشگاه بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر علوم همچنین از صبر و مقاومت مردم هرمزگان در شرایط دشوار اخیر قدردانی کرد و گفت: مردم ایران جنگطلب نیستند، اما در برابر تجاوز از کشور خود دفاع میکنند.
سیماییصراف تأکید کرد: هر زمان متجاوزان از این شرایط خارج شوند و به حقوق ایران، تمامیت ارضی و استقلال کشور احترام بگذارند، مردم ایران اهل منطق و گفتوگو هستند و همواره صلح را دنبال کردهاند؛ موضوعی که تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران نیز آن را نشان میدهد.
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