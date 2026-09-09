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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

نوسازی ۱۰۵۳ انشعاب فرسوده آب در البرز

نوسازی ۱۰۵۳ انشعاب فرسوده آب در البرز

کرج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از نوسازی هزار و ۵۳ فقره انشعاب فرسوده آب در سطح استان با هدف کاهش هدررفت آب طی پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری با اشاره به نوسازی ۱۰۵۳ انشعاب فرسوده آب در البرز، گفت: از مجموع انشعابات نوسازی شده، ۵۳۰ فقره مربوط به بخش شهری و ۵۲۳ مورد مربوط به بخش روستایی است.

وی با تاکید بر نقش نوسازی زیرساخت آبرسانی در کاهش حوادث، هدررفت آب و مدیریت مصرف، اظهار کرد: اجرای این اقدامات در کنار سایر طرح های توسعه ای، نقش موثری در افزایش بهره وری و پایداری خدمات آبرسانی در سطح استان ایفا می کند.

نامداری با اشاره به تداوم روند بهسازی انشعابات و شبکه آبرسانی، گفت: نوسازی چهار هزار و ۹۰۰ انشعاب در استان طی سال جاری در دستور کار قرار گرفته که طبق برنامه ریزی صورت گرفته، به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

کد مطلب 6942539

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