به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری با اشاره به نوسازی ۱۰۵۳ انشعاب فرسوده آب در البرز، گفت: از مجموع انشعابات نوسازی شده، ۵۳۰ فقره مربوط به بخش شهری و ۵۲۳ مورد مربوط به بخش روستایی است.

وی با تاکید بر نقش نوسازی زیرساخت آبرسانی در کاهش حوادث، هدررفت آب و مدیریت مصرف، اظهار کرد: اجرای این اقدامات در کنار سایر طرح های توسعه ای، نقش موثری در افزایش بهره وری و پایداری خدمات آبرسانی در سطح استان ایفا می کند.

نامداری با اشاره به تداوم روند بهسازی انشعابات و شبکه آبرسانی، گفت: نوسازی چهار هزار و ۹۰۰ انشعاب در استان طی سال جاری در دستور کار قرار گرفته که طبق برنامه ریزی صورت گرفته، به طور کامل عملیاتی خواهد شد.