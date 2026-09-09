به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در بازدید از یک مجتمع آموزشی در سمنان و در جمع خبرنگاران توسعه آموزش‌های نوین و مهارتی در مدارس را خواستار شد.

وی افزود: با توجه به استقرار صنایع و واحدهای تولیدی در مرکز استان سمنان، ظرفیت ها و مزیت های خوبی در راستای مهارت آموزی دانش آموزان شهرستان وجود دارد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه وجود فضاهای آموزشی متنوع در مقاطع مختلف تحصیلی به تنهایی کافی نیست، تاکید کرد: در کنار امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، ظرفیت مناسبی برای ارتقای مهارت های دانش آموزان می بایست مورد تاکید قرار گیرد.

صمیمیان بر آموزش‌های متناسب با نیازهای روز برای دانش آموزان سمنانی تاکید کرد و گفت: مهارت های بروز می بایست در مدارس و هنرستان های شهرستان سمنان مورد تاکید قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای یک نیروگاه خورشیدی در این مجتمع آموزشی در مرکز استان سمنان برای تامین نیاز برق مجموعه افزود: اجرای نیروگاه خورشیدی اقدامی است که می تواند به ما در کاهش ناترازی کمک شایانی کند.