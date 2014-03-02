به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات روزگار نو با همکاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، مر اسم رونمايي از کتاب «ادراکات اعتباري علامه طباطبايي(ره) و فلسفه‌ فرهنگ» تأليف دکتر علي‌اصغر مصلح، استاد دانشگاه علامه طباطبایی را برگزار می کند.

در اين نشست که با ميزباني «گروه تاريخ و تمدن غرب» پژوهشگاه علوم انساني تشکيل مي‌شود، از کتاب جديد دکتر علي‌اصغر مصلح رونمايي خواهد شد. اين کتاب که 144 صفحه بوده و در قطع رقعي طراحي شده است، توسط انتشارات پگاه روزگار نو در نيمه‌ دوم اسفندماه، روانه‌ بازار نشر خواهد شد.

در اين نشست، ابتدا دکتر علي‌اصغر مصلح به تشريح نظريه‌ خود پيرامون نقش نظريه‌ ادراکات اعتباري علامه طباطبايي در گفت‌وگوي عالم اسلامي با فرهنگ غربي خواهد پرداخت و سپس اساتيد زير به ايراد سخن در اين موضوع پرداخته و نظريه‌ مطرح شده توسط دکتر مصلح در اين کتاب را نقد و بررسي خواهند کرد:

* دکتر رضا داوري اردکاني، رئیس فرهنگستان علوم

* دکتر سيدحميد طالب‌زاده، استاد دانشگاه تهران

* دکتر رضا سليمان حشمت، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

* دکتر حسين کلباسي، استاد دانشگاه علامه طباطبایی