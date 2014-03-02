به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، باراک اوباما شب گذشته در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین درباره پیامدهای دخالت نظامی در اوکراین هشدار داد و خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از کریمه شد.



با وجود هشدار اوباما درباره دخالت نظامی در اوکراین در این تماس 90 دقیقه ای، پوتین با اشاره به وجود تهدیدهای واقعی علیه شهروندان روسیه در اوکراین گفت: روسیه این حق را دارد که از منافع خود در اوکراین و شهروندان روس‌ زبان دفاع کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که سنای روسیه با درخواست رئیس جمهور این کشور برای استفاده از نیروهای مسلح این کشور در خاک اوکراین با هدف عادی سازی وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشور موافقت کرد.



رویترز نیز در این رابطه نوشت باراک اوباما در گفتگو با پوتین، انزوای سیاسی را از جمله پیامدهای دخالت نظامی روسیه در اوکراین برشمرد و با تاکید بر لزوم عقب نشینی نیروهای روسیه به اوکراین اعلام کرد که این اقدام ناقض قوانین بین‌ المللی است و اوکرینی ها خود باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند.



کاخ سفید همچنین از گفتگوی تلفنی اوباما با رهبران فرانسه و کانادا درباره تحرکات نظامی روسیه در خاک اوکراین خبر داد.



لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس و کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد نیز خواستار خویشتنداری طرفین درگیر در بحران اوکراین شدند.