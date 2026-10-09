شناسایی ۲ مورد ابتلا به کرونا و یک مورد آنفلوآنزای نوع B در بویراحمد

محسن اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مهرماه سال جاری، ۱۳ مورد ابتلا به بیماری‌های شدید تنفسی در این شهرستان ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع موارد ثبت‌شده، از ۱۳ بیمار نمونه‌گیری انجام شد که نتایج آزمایشگاهی نشان‌دهنده ابتلای ۲ نفر به کووید ۱۹ و یک نفر به آنفلوآنزای نوع B بوده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد با اشاره به روند اعلام نتایج آزمایشگاهی بیان کرد: پاسخ آزمایش‌های مربوط به بیماری‌های تنفسی معمولاً هر دو روز یک‌بار از سوی آزمایشگاه اعلام می‌شود.

اسدی با تأکید بر اهمیت توجه به علائم بیماری‌های تنفسی، توصیه کرد شهروندان در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس، ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای بررسی وضعیت سلامت خود به مراکز درمانی مراجعه کنند.