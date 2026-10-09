به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نتایج نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد ۷۸ درصد آمریکایی‌ها معتقدند دولت دونالد ترامپ مسئول افزایش قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوارهاست.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۴ درصد جمهوری‌خواهان، ۹۵ درصد دموکرات‌ها و ۷۶ درصد رأی‌دهندگان مستقل، کاخ سفید را مسئول افزایش قیمت‌ها می‌دانند. همچنین حدود دوسوم شرکت‌کنندگان، معادل ۶۸ درصد، از وضعیت تورم در آمریکا ابراز نارضایتی کرده‌اند.

کاخ سفید در واکنش به نتایج این نظرسنجی مدعی شد که ترامپ با کاهش مالیات‌ها و پایین آوردن هزینه داروهای تجویزی توانسته است با بحران تورمی دوره گذشته مقابله کند.

این نظرسنجی به‌صورت آنلاین و طی شش روز انجام شد و پنجم اکتبر (۱۳ مهر) به پایان رسید.