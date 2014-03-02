به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 3 نمایشنامه را با نام‌های «کفترای گلابتون»، «آدم های خط خطی» و «مخزن الاسرار با برداشتی بی ربط از مخزن الاسرار نظامی گنجوی» شامل می‌شود.

نمایشنامه «کفترای گلابتون» با برداشتی آزاد از داستان‌های «افسانه‌ محبت» و «تلخون» از کتاب «قصه‌های صمد بهرنگی» نوشته شده است. نویسنده، کتابش را به ناصر تقوایی و عبدالرضا کاهانی تقدیم کرده است.

این کتاب به تازگی مجوز چاپ را دریافت کرده و مراحل آماده‌سازی برای انتشار و عرضه به بازار نشر را طی می‌کند.

«باران سپید(1)» با 176 صفحه و قطع رقعی منتشر خواهد شد.