تجمع دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حمایت از همبستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین یوسف خیری روز شنبه در تجمع دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حمایت از وحدت و همبستگی با تاکید بر روحیه استکبارستیزی مردم ایران گفت: ما به خداوند ایمان داریم و معتقدیم چه در ظاهر به پیروزی دست یابیم و چه توفیق شهادت نصیبمان شود در هر دو صورت پیروز هستیم.

وی اظهار کرد: ما خدایی داریم که بر همه چیز غالب است و معتقدیم قدرت‌های بزرگی همچون آمریکا و اسرائیل نیز در برابر اراده الهی و گذر تاریخ ماندگار نخواهند بود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر پایبندی مردم و جامعه دانشگاهی کشور به آرمان‌های انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مردم شریف ایران، دانشجویان و استادان دانشگاه بیعت همیشگی خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند و بر این عهد استوار هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خیری با اشاره به باورهای دینی و اعتقادی حاکم بر این رویکرد گفت:ما زیر پرچم خداوند هستیم و زیر بیرق حضرت ابوالفضل (ع) قرار داریم و به این باور و اعتقاد خود افتخار می‌کنیم.