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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

رمضان زاده:شهروندان خراسان شمالی مراقب فروشگاه‌های جعلی اینترنتی باشند

رمضان زاده:شهروندان خراسان شمالی مراقب فروشگاه‌های جعلی اینترنتی باشند

بجنورد- رئیس پلیس فتا خراسان‌شمالی با هشدار درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی، از شهروندان خواست هنگام خرید آنلاین مراقب فروشگاه‌های جعلی و قیمت‌های غیرواقعی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ امیر رمضان‌زاده اظهار کرد: با گسترش خریدهای اینترنتی، آگاهی از شیوه‌های خرید امن و شناسایی ترفندهای مجرمان سایبری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در قالب این پویش، توصیه‌های پیشگیرانه از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و برنامه‌های آموزشی به شهروندان ارائه می‌شود تا با شناسایی فروشگاه‌های جعلی، از پرداخت بیعانه‌های غیرضروری و افشای اطلاعات بانکی خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شهروندان خواست پیش از پرداخت وجه، از اعتبار فروشنده اطمینان حاصل کنند و فریب تبلیغات جذاب و قیمت‌های غیرواقعی را نخورند.

سرهنگ رمضان‌زاده تأکید کرد: شهروندان از ارسال رمزهای بانکی و کدهای تأیید پیامکی برای افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.

کد مطلب 6973577

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