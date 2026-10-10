به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ امیر رمضان‌زاده اظهار کرد: با گسترش خریدهای اینترنتی، آگاهی از شیوه‌های خرید امن و شناسایی ترفندهای مجرمان سایبری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در قالب این پویش، توصیه‌های پیشگیرانه از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و برنامه‌های آموزشی به شهروندان ارائه می‌شود تا با شناسایی فروشگاه‌های جعلی، از پرداخت بیعانه‌های غیرضروری و افشای اطلاعات بانکی خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شهروندان خواست پیش از پرداخت وجه، از اعتبار فروشنده اطمینان حاصل کنند و فریب تبلیغات جذاب و قیمت‌های غیرواقعی را نخورند.

سرهنگ رمضان‌زاده تأکید کرد: شهروندان از ارسال رمزهای بانکی و کدهای تأیید پیامکی برای افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.