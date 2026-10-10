به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال به طور موقت تعلیق شد.

فدراسیون فوتبال پرتغال در بیانیه رسمی خود عنوان کرد: «شروع فرآیند انضباطی علیه کریستیانو رونالدو، با رأی بخش غیرحرفه‌ای، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶، با هدف بررسی هرگونه جنبه انضباطی مرتبط با وقایعی که در تاریخ ۷ اکتبر رخ داده است. بدون توجه به تعلیق پیشگیرانه خودکار که او تا تاریخ تعیین‌شده مشمول آن بود، تعلیق پیشگیرانه بازیکن به صورت غیرخودکار تعیین شد و ماهیت فوری به این پرونده نسبت داده شد.

به گفته منابع غیررسمی کریس رونالدو تا ۶ ماه مشمول این تعلیق خواهد بود.