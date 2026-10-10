  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

کریس رونالدو تا اطلاع ثانوی از بازی‌های ملی محروم شد

کریس رونالدو تا اطلاع ثانوی از بازی‌های ملی محروم شد

ستاره فوتبال دنیا به دلیل حرکت ضد اخلاقی و ترک اردوی تیم ملی پرتغال از سوی فدراسیون این کشور با تعلیق روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال به طور موقت تعلیق شد.

فدراسیون فوتبال پرتغال در بیانیه رسمی خود عنوان کرد: «شروع فرآیند انضباطی علیه کریستیانو رونالدو، با رأی بخش غیرحرفه‌ای، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶، با هدف بررسی هرگونه جنبه انضباطی مرتبط با وقایعی که در تاریخ ۷ اکتبر رخ داده است. بدون توجه به تعلیق پیشگیرانه خودکار که او تا تاریخ تعیین‌شده مشمول آن بود، تعلیق پیشگیرانه بازیکن به صورت غیرخودکار تعیین شد و ماهیت فوری به این پرونده نسبت داده شد.

به گفته منابع غیررسمی کریس رونالدو تا ۶ ماه مشمول این تعلیق خواهد بود.

کد مطلب 6973609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها