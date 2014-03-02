به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال درباره دیدار با کویت گفت: در واقع بازی با کویت یک دیدار تشریفاتی است. کویت تیم خوبی است و به نظرم هر کسی که به میدان برود تلاش می‌کند تا بهترین بازی را انجام دهد.

وی در ادامه افزود: صعود هر دو تیم به مرحله بعدی قطعی شده و کی‌روش به این بازی به چشم بازی آماده‌سازی برای جام جهانی نگاه می‌کند.

بازیکن ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: در واقع دیدار برابر گینه اولین بازی تدارکاتی ما به حساب می‌آید. گینه تیم آفریقایی است که به نظرم بازی با این تیم می‌تواند به ما کمک کند.

وی در خصوص اهداف تیم ملی در بازی‌های جام جهانی برزیل اظهار کرد: هدفمان این است که با ارائه بازی‌های خوب از نام ایران دفاع کنیم و آبرومندانه جام جهانی 2014 برزیل را به پایان برسانیم.

حیدری همچنین گفت: همه تیم‌های حاضر در جام جهانی قدرتمند هستند اما ما هم تمام تلاشمان را می‌کنیم تا نتیجه‌ خوبی بگیریم.

