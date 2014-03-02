به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خلعتبری پیش از آغاز تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: شرایط خوب است و برای بازی مقابل تیم‌های کویت و گینه خودمان را آماده می‌کنیم. چند ماه است در غالب تیم ملی بازی انجام نداده‌ایم و امیدوارم محک خوبی بخوریم تا برای جام جهانی آماده‌تر شویم.

وی در مورد روند آماده‌سازی تیم ملی تاکید کرد: شرایط تیم ملی در حال بهتر شدن است و باعث خواهد شد تا کارلوس کی‌روش بازی‌ها و اردوهای بهتری را برای تیم ملی برنامه‌ریزی کند. پس از مقدماتی جام جهانی هیچ بازی دوستانه‌ای نداشته‌ایم، ولی با دو بازی پیش‌رو کم‌کم به شرایط ایده‌‎آل خواهیم رسید.

خلعتبری درباره حریفان تیم ملی در جام جهانی گفت: از تیم‌های حریف شناخت زیادی پیدا نکرده‌ایم. لیگ که تمام شود کی‌روش برنامه‌هایی برای شناخت بیشتر ما از حریفان خواهد داشت. در این حد می‌دانیم که این تیم‌ها از بازیکنان بزرگی برخوردارند و بسیار قدرتمند هستند. البته هدف ما این است که همه توانمان را در این رقابت‌ها به کار بگیریم.



