به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه مطالعات هنری، تاریخی، فن شناسی، آسیب شناسی و در نهایت انجام عملیات حفاظت و مرمت بر روی این پارچه در آزمایشگاه حفاظت و مرمت این مجموعه به پایان رسید.

این پارچه با زمینه مخمل به رنگ مشکی به ابعاد 67×90 سانتیمتر با تکنیک گلابتون دوزی، ابریشم دوزی و ده یک دوزی، دارای تزئیناتی با الیاف فلزی طلا و نقره و طرح های اسلیمی، ختایی، ترنج و غیره است.

مطالعات فن شناسی انجام شده بر روی اثر شامل مطالعات ریخت شناسی میکروسکوپی الیاف فلزی و غیر فلزی بوسیله لوپ دیجیتال و میکروسکوپ الکترونی SEM، مطالعات آزمایشگاهی حلالیت در اسید، سوخت و تست جابجایی رنگ-مطالعات آزمایشگاهی، کشت قارچ، بررسی اسیدیته و غیره بوده است.

آثار آلودگی، گرد و غبار، لک، دوده و چرکی، اسیدی شدن، رنگ پریدگی، سستی الیاف، خوردگی الیاف فلز نقره، پارگی، آلودگی بیولوژیکی، سستی الیاف، کوبیدگی و از هم گسیختگی الیاف فلزی از جمله عوامل آسیبی بودند که در نتیجه مطالعات آسیب شناسی بر روی این اثر یافت شدند.

عملیات حفاظت و مرمت شامل مستند نگاری، باز نمودن قاب و کلاف، جدا نمودن اتصالات فلزی، غبارروبی با دستگاه مخصوص، باز نمودن لایه های اتصالی نامناسب، استحکام بخشی موقت اتصالات و تزئینات (ممانعت از تخریب هنگام شستشو و پاکسازی)، پاکسازی و شستشو، هوادهی و خشک نمودن با باد سرد، زوار بندی، استحکام بخشی اصلی، نوار گیری، آسترگیری-دوبل، باز سازی بخش کمبود تزئینات فلزی و حفاظت پیشگیرانه بوده است.