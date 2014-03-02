به گزارش خبرگزاری مهر، از میان آثار ارسالی اداره مبادلات برنامه‌ای و جشنواره‌های بین‌المللی مركز امور بین الملل به دوازدهمین جشنواره بین‌المللی زنان سوئد، مستند «زنان ماهی گیر جزیره» به کارگردانی شهرزاد پویا و شیرین وحیدی موفق به حضور در این جشنواره شد.

این مستند كه از تولیدات صدا و سیمای مرکز خلیج فارس است، زندگی زنان ماهیگیر «جزیره هنگام» در جنوب کشور را به تصویر می‌کشد.

در جزیره کوچک هنگام -جزیره‌ای در جنوب ایران- زنان از دیرباز برای گذران زندگی به ماهیگیری اشتغال دارند. این فیلم با هدف نشان دادن نقش زنان در تامین و کمک به معاش خانواده ساخته شده است و با به تصویر کشیدن زندگی دو نفر از زنان ماهیگیر، سعی درنمایش فعالیت‌هایی دارد که با عوض شدن شرایط زندگی در حال از بین رفتن هستند.

جشنواره بین‌المللی زنان، اسفندماه سال جاری در شهر اوپسالای سوئد برگزار خواهد شد.