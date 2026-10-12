نیازمند: فرصت میزبانی ورزشی با تصمیمات نادرست به قم هراسی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره حواشی ایجادشده پیرامون مسابقات موی تای در قم اظهار کرد: برگزاری یک رویداد بزرگ ورزشی در این شهر، بدون اطلاع اعضای شورای اسلامی شهر و طرح موضوع در هیئت‌مدیره سازمان فرهنگی ورزشی، پرسش‌هایی درباره نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت این مسابقات ایجاد می‌کند.



وی افزود: اگر ابعاد مختلف این رویداد پیش از برگزاری در کمیسیون فرهنگی شورا بررسی می‌شد، امکان پیش‌بینی پیوست فرهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شرایط فراهم بود و می‌شد از ظرفیت چنین رویدادی برای تقویت تعاملات فرهنگی بهره گرفت.



عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر حمایت خود از ورزشکاران تصریح کرد: حمایت از ورزش و ورزشکاران همواره مورد توجه بوده است، اما در مواردی ورزشکاران برای تأمین هزینه‌های اولیه حضور در مسابقات با دشواری مواجه هستند و این مسئله ضرورت بررسی نحوه توزیع حمایت‌های شهرداری میان رشته‌ها و هیئت‌های ورزشی را نشان می‌دهد.



نیازمند با اشاره به درخواست یکی از دختران ورزشکار برای تأمین هزینه رفت‌وآمد به یک مسابقه بین‌المللی گفت: حدود سه هفته پیش، یک ورزشکار برای تأمین هزینه‌ای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان با مشکل مواجه بود و خانواده و اطرافیان او ناچار شدند این مبلغ را فراهم کنند، در حالی که درباره میزان حمایت شهرداری از هیئت‌های ورزشی مختلف نیز پرسش‌هایی وجود دارد.



وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت پیش از برگزاری مسابقات موی تای، اطلاعات لازم درباره ابعاد رویداد، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و نحوه مشارکت شهرداری در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا امکان بررسی و نظارت بر روند اجرا فراهم شود.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نحوه دعوت از اعضای شورا برای حضور در این رویداد گفت: تنها حدود یک ساعت پیش از افتتاح مسابقات، از سوی اداره ورزش و جوانان با وی تماس گرفته و برای حضور در مراسم دعوت شده است، در حالی که شهرداری پیش از آن اطلاع‌رسانی یا دعوتی انجام نداده بود.



وی با اشاره به شرایط برگزاری مسابقات بیان کرد: این رقابت‌ها در رشته‌ای مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شد و ورزشکاران حاضر نیز در گروه‌های سنی پایین، از جمله حدود ۸ سال به بالا حضور داشتند و مربیان و خانواده‌های آنان را همراه خود داشتند.



عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: ورزشکاران در محیط مسابقات با پوشش ورزشی و رعایت حجاب حضور داشتند و هنگام ورود به سالن نیز رژه‌ای منظم برگزار کردند، به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان از میزبانی قم ابراز رضایت می‌کردند.



نیازمند تأکید کرد: مسئله اصلی، نحوه مدیریت شرایط و تصمیم‌گیری مسئولان استانی بود و باید مشخص شود که چرا با وجود امکان برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم به‌موقع، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که یک رویداد ورزشی به موضوعی پرحاشیه تبدیل شد.



با تدبیر به‌موقع می‌شد از حواشی جلوگیری کرد



وی با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت فرهنگی این رویداد اظهار کرد: اگر مسئولان با برنامه‌ریزی مناسب عمل می‌کردند، می‌شد در کنار برگزاری مسابقات، برنامه‌های فرهنگی متناسبی نیز پیش‌بینی کرد و از فرصت حضور دختران ورزشکار برای تعامل فرهنگی و انتقال مفاهیم مورد نظر بهره برد.



عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: به اعتقاد وی، حتی اختصاص یک نیم‌روز برای تکمیل مراحل پایانی مسابقات و برگزاری فینال‌ها می‌توانست در مدیریت شرایط مؤثر باشد و از شکل‌گیری بخشی از حواشی جلوگیری کند.



نیازمند با اشاره به شرایط خاص وزن‌کشی ورزشکاران گفت: وزن‌کشی شرکت‌کنندگان به‌صورت روزانه انجام می‌شد و ورزشکاران برای حفظ وزن تعیین‌شده با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اما با مدیریت هماهنگ و تصمیم‌گیری به‌موقع امکان برگزاری فینال‌ها در همان نیم‌روز وجود داشت.



وی تصریح کرد: فرصت کافی برای مدیریت شرایط وجود داشت، اما آنچه اهمیت دارد، بررسی چرایی تصمیمات اتخاذشده و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های برگزارکننده در شکل‌گیری حواشی این رویداد است.



عاملان خدشه به اعتبار قم باید پاسخگو باشند



عضو شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از تبدیل حواشی مسابقات به فضایی علیه این شهر اظهار کرد: پس از بروز این اتفاقات، انتقادها متوجه شهرداری و شورای شهر شد، در حالی که لازم است نقش مسئولان برگزارکننده و نحوه مدیریت رویداد نیز به‌صورت دقیق بررسی شود.



نیازمند افزود: در جریان این حواشی، تصویری منفی از قم در برخی فضاهای رسانه‌ای شکل گرفت و موضوع به نوعی قم‌هراسی منجر شد، در حالی که بر اساس مشاهدات وی، بسیاری از ورزشکاران و همراهان آنان از میزبانی شهر رضایت داشتند.



وی با اشاره به انتشار مطالبی درباره این رویداد در فضای مجازی خاطرنشان کرد: لازم است ابعاد این جریان و نقش افراد و مجموعه‌های دخیل در شکل‌گیری آن بررسی شود تا مشخص شود چه عواملی موجب گسترش حواشی و خدشه به اعتبار قم شده‌اند.



عضو شورای اسلامی شهر قم با درخواست رسیدگی قضایی به این موضوع گفت: از دادستانی درخواست می‌کنم ابعاد این جریان و نقش افراد و مجموعه‌هایی را که در شکل‌گیری و هدایت آن دخیل بوده‌اند، بررسی کند.



نیازمند در پایان تأکید کرد: همان‌گونه که هرگونه اقدام خلاف ضوابط و هنجارهای مورد انتظار شهر باید بررسی شود، افرادی که با عملکرد خود به اعتبار قم آسیب می‌زنند نیز باید پاسخگو باشند و ضروری است مسئولان با شفاف‌سازی ابعاد این رویداد، از تکرار چنین حواشی‌ای جلوگیری کنند.