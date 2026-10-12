محمدرضا جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان اظهار کرد: آزمایشگاه تخصصی مواد نفتی در استان راه‌اندازی شده و تأییدیه‌های ملی لازم را دریافت کرده است؛ اقدامی که امکان انجام بخشی از آزمایش‌های تخصصی را در داخل استان فراهم می‌کند.

وی افزود: آزمایشگاه مواد غذایی زاهدان نیز از ظرفیت‌های تخصصی استان به شمار می‌رود و به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، در زمره آزمایشگاه‌های برتر کشور در حوزه مواد غذایی قرار دارد.

مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه این زیرساخت‌ها در شرایطی اهمیت دارد که پیش از این، نمونه‌های برخی کالاها از جمله مواد نفتی برای انجام آزمایش به مراکز خارج از استان ارسال می‌شدند و این فرایند زمان و هزینه بیشتری به همراه داشت.

جهانتیغ با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده بیان کرد: راه‌اندازی آزمایشگاه مصالح ساختمانی، توسعه ظرفیت‌های مرتبط با فلزات گران‌بها و دریافت تأییدیه برای امکانات حوزه اوزان و مقیاس‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته یا مراحل اجرایی آن دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی استان و حجم فعالیت‌های تجاری در مرزها و بندر چابهار، توسعه امکانات آزمایشگاهی و تأمین تجهیزات تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت نظارت و تسهیل ارائه خدمات به فعالان اقتصادی کمک کند.

وی افزود: در حوزه مواد نفتی، علاوه بر زمان مورد نیاز برای نمونه‌برداری و انجام آزمایش، بررسی نتایج در کارگروه تخصصی نیز می‌توانست زمان تعیین تکلیف محموله‌ها را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد این فرایند به حدود ۳۰ تا ۳۵ روز می‌رسید.

مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برای بهبود خدمات استاندارد در مرزها، علاوه بر توسعه آزمایشگاه‌ها، باید مشکلات مربوط به تجهیزات، هزینه‌های عملیاتی، رفت‌وآمد کارشناسان و شرایط فعالیت مجموعه‌های تخصصی نیز مورد توجه قرار گیرد.