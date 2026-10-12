نیکوکار یزدی مقیم خارج ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادی ۸ زندانی اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد، محمدعلی شاه‌حسینی اظهار کرد: این نیکوکار یزدی به مناسبت سالروز تولد خود، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را برای آزادی هشت زندانی جرائم غیرعمد اختصاص داده است.

وی افزود: این مبلغ روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، از طریق یکی از بستگان این نیکوکار به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا شد تا برای آزادی زندانیان واجد شرایط هزینه شود.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه گفت: تبدیل مناسبت‌های شخصی به فرصتی برای کمک به دیگران، جلوه‌ای از نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و می‌تواند زمینه بازگشت زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کند.

شاه‌حسینی ادامه داد: زندانیان جرائم غیرعمد به دلیل بدهی‌های مالی و مشکلات خارج از اراده خود در زندان به سر می‌برند و کمک خیران برای تأمین بدهی این افراد، علاوه بر فراهم کردن زمینه آزادی آنان، امید و آرامش را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازمی‌گرداند.