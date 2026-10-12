توزیع فضای سبز در شهر قزوین متوازن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله فصیحی‌رامندی صبح دوشنبه در آیین افتتاح بوستان شهید عرفان کشاورزکیا و ساختمان اداری و الحاقی شهرداری منطقه سه قزوین، توسعه فضاهای سبز را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: ایجاد فضاهای شهری بانشاط و متناسب با نیازهای شهروندان، در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش شادابی اجتماعی نقش دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه فضای سبز شهری افزود: در حال حاضر ۹۱ بوستان در سطح شهر قزوین وجود دارد و بوستان ملی باراجین نیز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم طبیعی و تفریحی شهر، نقش مؤثری در تأمین نیاز شهروندان به فضاهای سبز و تفرجگاهی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه سرانه کلی فضای سبز شهر در مجموع مناسب و قابل قبول است، تصریح کرد: مسئله مهم، توزیع جغرافیایی این فضاهاست؛ به‌گونه‌ای که دسترسی شهروندان در برخی مناطق به بوستان‌ها و فضاهای سبز با محدودیت بیشتری همراه است.

فصیحی‌رامندی ادامه داد: شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین با برنامه‌ریزی و حمایت از اجرای پروژه‌های جدید، توسعه و توزیع متعادل‌تر فضاهای سبز را به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار دنبال می‌کنند تا امکان دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به این امکانات فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های توسعه فضای سبز در منطقه یک شهرداری قزوین گفت: بافت تاریخی و ویژگی‌های کالبدی این منطقه، ایجاد و توسعه فضاهای سبز را دشوار کرده است، با این حال، این محدودیت‌ها مانع پیگیری اقدامات مدیریت شهری برای بهبود وضعیت فضای سبز در نقاط مختلف شهر نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین با اشاره به نقش فضای سبز در سلامت و نشاط شهروندان اظهار کرد: در آموزه‌های دینی نیز بر فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، شنا و بهره‌مندی از طبیعت تأکید شده است و مدیریت شهری تلاش می‌کند با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و تخصصی، فضاهایی متناسب با نیازهای مردم ایجاد کند.

فصیحی‌رامندی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهید عرفان کشاورزکیا، این شهید را از جوانان نخبه و متخصص کشور در حوزه هوافضا دانست و گفت: فراهم‌کردن زمینه رشد استعدادها و توانمندسازی نسل جوان می‌تواند به پرورش نیروهای متخصص و متعهد برای پیشرفت کشور کمک کند.