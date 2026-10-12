  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

روسیه: توان تهاجمی اوکراین رو به کاهش است

روسیه: توان تهاجمی اوکراین رو به کاهش است

یک مقام ارشد کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد که توان تهاجمی اوکراین در نتیجه حملات اخیر مسکو، کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه با ریانووستی گفت: توان تهاجمی اوکراین روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

وی افزود: نیروهای مسلح ما انبارهای نگهداری قطعات و کارخانه های تولید موشک‌ها و پهپادهای اوکراین را هدف قرار داده اند و بدین ترتیب توان تهاجمی این رژیم در حال کاهش است.

وزارت دفاع روسیه نیز امروز صبح اعلام کرد یک کشتی باری که محموله‌های نظامی ارتش اوکراین را به بندر اودسا منتقل می‌کرد، هنگام عبور از دریا هدف قرار داده است.

براساس این بیانیه، چهار لوکوموتیو مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز در منطقه دنیپروپتروفسک با استفاده از پهپاد هدف قرار گرفته اند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.

کد مطلب 6975428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها