روسیه: توان تهاجمی اوکراین رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه با ریانووستی گفت: توان تهاجمی اوکراین روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

وی افزود: نیروهای مسلح ما انبارهای نگهداری قطعات و کارخانه های تولید موشک‌ها و پهپادهای اوکراین را هدف قرار داده اند و بدین ترتیب توان تهاجمی این رژیم در حال کاهش است.

وزارت دفاع روسیه نیز امروز صبح اعلام کرد یک کشتی باری که محموله‌های نظامی ارتش اوکراین را به بندر اودسا منتقل می‌کرد، هنگام عبور از دریا هدف قرار داده است.

براساس این بیانیه، چهار لوکوموتیو مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز در منطقه دنیپروپتروفسک با استفاده از پهپاد هدف قرار گرفته اند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.