به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمت الله صادقی جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نوشهر گفت: انقلاب اسلامی در طول این 35 سال تمام تهدیدات مختلف از نوع سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و حقوق بشر را تجربه کرده است و همواره توانسته در برابر این تهدیدات با موفقیت بایستد.

جانشین فرماندهی سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه دشمن از همه ترفندها و امکانات در طول 35 سال برای نابودی انقلاب اسلامی بهره برده، افزود: اما سپاه در برابر همه این تهدیدات با توکل به خدا و توجه به قرآن و ولایتمداری و با کمک مردم ایستاد و توانست به خوبی حافظ دستاورد های انقلاب اسلامی باشد.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ظرفیت های درونی و داخلی کشور در دوران امام راحل و در دوران دفاع مقدس و شکل گیری انقلاب به خوبی استفاده شد و امروز همه باید از همان ظرفیت های درونی نظام در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بهره برد.

سرهنگ صادقی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی با نگاه به ظرفیت های درون نظام، تولیدات داخلی،صرفه جویی و پرهیز از اسراف و توجه به اقتصاد داخلی بدست خواهد آمد و در جنگ اقتصادی با دشمن توجه به اقتصاد مقاومتی یک مقاومت مقدس بشمار می رود.

جانشین فرماندهی سپاه کربلای مازندران یادآور شد: تجربه مان در تاریخ نشان داده که در هر مقطعی به جغرافیای انسانی و دستان بیگانه وابسته شدیم به سمت نابودی و باخت رسیدیم.

وی با اشاره به برخی گزینه های دشمن در میز مذاکره خاطرنشان کرد: در برابر دشمن همه ظرفیت های درون کشور روی میز قرار دارد و آنچه عنصر برتر است ایمان، بصیرت و معرفت مردم بسیجی انقلاب اسلامی است که همه این تهدیدات و گزینه ها را نقش بر آب خواهد کرد.

جانشین فرماندهی سپاه کربلای مازندران در بخش دیگر از سخنانش به نحوه گزینش و انتخاب فرماندهان نواحی سپاه در استان اشاره کرد و گفت: فرماندهان سپاه نواحی استان از افراد جوان کمتر از 20 سال خدمت در سپاه انتخاب می شوند و این مسئولیت خطیر را برعهده می گیرند.

در پایان این مراسم از خدمات 32 ساله سرهنگ علی رسولی تجلیل و طی حکمی از سوی سردار شاهچراغی فرمانده سپاه کربلای مازندران،سرهنگ دوم حکمت داجلری به عنوان فرماندهی جدید ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نوشهر منصوب شد.