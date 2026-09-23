اجرای ۱۴۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله صادقی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس، با اشاره به دستاوردهای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پیشرفتهای امروز کشور در عرصههای مختلف، ریشه در فرهنگ، تجربیات و آموزههای دوران دفاع مقدس دارد.
وی افزود: دفاع مقدس برای ملت ایران علاوه بر آزمونی بزرگ، عرصهای برای شکلگیری تجربهها و ظرفیتهای جدید بود و آثار آن در حوزههای مختلف علمی، اجتماعی و دفاعی کشور همچنان قابل مشاهده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه دفاعی تصریح کرد: بخشی از توانمندیهای دفاعی و علمی امروز، حاصل تجربههایی است که در دوران دفاع مقدس به دست آمد و همان مسیر در سالهای پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد.
سرهنگ صادقی ادامه داد: فرهنگ ایثار، جهاد، ازخودگذشتگی و شهادت در دوران دفاع مقدس در جامعه تقویت شد و این روحیه در سالهای بعد نیز در عرصههای مختلف استمرار یافت و زمینه تربیت نیروهای متخصص و متعهد را فراهم کرد.
وی با اشاره به پیشرفتهای دفاعی کشور خاطرنشان کرد: توسعه تجهیزات و فناوریهای دفاعی و همچنین تربیت نیروهای متخصص از جمله دستاوردهایی است که باید ریشههای آن را در تجربیات دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار داد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری همچنین با اشاره به استمرار فشارها و تهدیدهای خارجی گفت: در کنار توانمندیهای دفاعی، وحدت و انسجام ملی و حضور مردم در صحنههای مختلف نیز از عوامل مهم در عبور از چالشها و مقابله با تهدیدها بوده است.
سرهنگ صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث دیماه سال گذشته اظهار کرد: در جریان این حوادث در شهرستان ساری سه نفر جان خود را از دست دادند و ۵۷ نفر نیز جانباز شدند.
وی افزود: به منظور قدردانی از ایثارگریها و فداکاریهای این افراد، مراسم تکریم و تجلیل از ۵۷ جانباز حوادث دیماه در برنامههای هفته دفاع مقدس شهرستان ساری پیشبینی شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری در ادامه با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس در این شهرستان گفت: حدود ۷۰۰ پایگاه مقاومت بسیج در سطح شهرستان ساری فعالیت دارند و بیش از هزار و ۴۰۰ عنوان برنامه برای این ایام پیشبینی شده است.
صادقی افزود: این برنامهها در حوزههای مختلف و با مشارکت پایگاههای مقاومت بسیج و اقشار مختلف مردم در سطح شهرستان ساری برگزار خواهد شد و هدف از اجرای آنها تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس و انتقال تجربیات و ارزشهای این دوران به نسلهای جدید است.
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