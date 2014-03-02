به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست کردستان ظهر امروز در حاشیه برگزاری این سمینار در جمع خبرنگاران استان كردستان اظهار داشت: بر اساس بند "ب" ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مشمول موظف به نمونه ‌برداری و اندازه ‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به محیط زیست ارائه دهند.

ماهان رحیمی با اشاره به اهداف اصلي برگزاري اين همايش در استان كردستان گفت: بر اساس اين مصوبه واحد هایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌ اندازی سیستم هاي پایش لحظه ‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌ اندازی سامانه این سیستم ها اقدام کنند.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی را مجاب کردن واحد های مشمول نصب راه اندازی سیستم پالایش آنلاین، تجمیع دیتاها، تعامل محیط زیست با واحدها و جلوگیری از اقدام خصمانه است.

ریس اداره امور آزما یشگاه های محیط زیست کردستان بیان کرد: در این طرح برای هر مقدار آلودگی پارامترهای خاصی وجود دارد که اگر از حد معمول بالاتر برود محیط زیست ملزم به هشدار بوده و واحدها باید اقدامات لازم را انجام دهند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعيت استان كردستان در راستاي ساماندهي وضعيت آلاينده هاي هوا اشاره كرد و یادآور شد: در حال حاضر 50 واحد خطرناک در زمینه آلاینده های زیست محیطی در سطح استان مشمول نصب این سیستم ها هستند.

وی با اشاره به اقدامات اداره كل حفاظت محيط زيست كردستان در راستاي برنامه ريزي براي نصب اين سيستم هاي آنلاين در 50 واحد خطرناك ادامه داد: این واحد ها باید تا پایان سال جاری نسبت به نصب و راه اندازی سیستم های آنلاین آلاینده ها اقدام کنند در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می شود.

ریس اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست کردستان گفت: همچنین واحد هاي با بيش از 50 نفر پرسنل، تمامی طرح های شرکت نفت، واحد هاي مشمول ارزيابي زيست محيطي و واحد هايي كه به تشخيص محيط زيست قابليت و ضرورت نصب و سيستم پايش لحظه اي و مداوم را دارند مشمول این طرح قرار می گیرند.

در این سمینار الزامات فنی و قانونی پایش لحظه ای، نقش صنایع آلاینده در سلامت، الزامات قانونی خود اظهاری، آموزش نحوه نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی منابع ثابت آلودگی و مباحث فنی پایش لحظه ای از دیگاه انفورماتیک توسط برای شرکت کنندگان تبیین و تشریح شد.