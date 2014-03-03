به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز گذشته از توقف عملیات اجرایی ساخت دو طرح عظیم پالایشگاهی شامل طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان و پالایشگاه گاز بیدبلند دو خبر داده بود.



بنا بر اظهارات این معاون وزیر نفت در امور گاز، در حال حاضر 80 درصد از سهام سرمایه گذاری این دو پروژه گازی به یکی از شرکت‌های وابسته به بانک صادرات واگذار شده که با گذشت چند سال از امضای قرارداد سرمایه گذاری ساخت و اجرای این دو طرح گاز اما تاکنون بانک صادرات اقدامی به منظور جذب منابع مالی و تکمیل این دو طرح گازی انجام نداده است.



در نهایت مدیرعامل و معاون مدیرعامل شرکت گاز هم در دو اظهار نظر جداگانه اعلام کرده‌اند: وزارت نفت برای تسریع در ساخت این دو طرح پالایش گاز خواستار لغو قرارداد گازی بانک صادرات شده است.



همزمان با انتشار این اظهار نظر، بانک صادرات رسما به این تصمیم وزارت نفت واکنش نشان داد و با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری مهر توضیحاتی را خطاب به حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ارائه کرد.



در این نامه آمده است: "جناب آقای مهندس عراقی، مدیریت محترم عامل شرکت ملی گاز ایران، احتراماً به استحضار می رساند حضرت‌عالی در مصاحبه با خبرگزاری مهر فرمودید که به دلیل عدم تأمین مالی، توسط بانک صادرات، پروژه فوق متوقف گردید. به عرض می رساند بر اساس نامه شماره 922.232.7058 مورخ 1392.11.23 مدیرعامل بانک صادرات آمادگی بانک مذکور جهت تأمین منابع مالی پروژه فوق و شروع عملیات اجرائی به استحضار وزیر محترم نفت رسیده است (کپی به پیوست ایضاً می گردد)



در ضمن یادآوری می نماید صندوق توسعه ملی با اختصاص 300 میلیون یورو جهت اجرای پروژه فوق موافقت و زمینه به کارگیری از فاینانس برای پروژه فوق فراهم گردیده است. از این رو خواهشمند است در صورت امکان دستورات لازم در جهت همکاری و حمایت از مسئولین اجرائی پروژه فوق مبذول فرمائید.



در ادامه این نامه ارسال شده به خبرگزاری مهر از سوی بانک صادرات، نامه ای هم به پیوست نامه آمده که جزئیات آن به شرح ذیل است:



"جناب آقای مهندس زنگنه



مقام عالی محترم وزارت نفت



با سلام



احتراماً پیرو جلسات برگزار شده در حضور آن مقام محترم و نیز معاونین محترم وزارتخانه درخصوص شرکت انرژی سپهر به استحضار می رساند:



الف) این بانک از همه ظرفیت موجود خود جهت تقویت، راه اندازی، توسعه طرح های در حال اجرای انرژی سپهر به ویژه سیراف، پارسیان، سبلان و دنا استفاده می نماید و خوشبختانه با پیگیری های انجام شده مصوبه تأمین مالی طرح های سیراف، پارسیانو سبلان اخذ شده است.



ب) با توجه به سر رسید اوراق مشارکت قبلی مجموعه وزارت نفت با عاملیت این بانک در روزهای اخیر و عدم تأمین وجوه آن (حدود 30000میلیارد ریال و قریب 12میلیون یورو ارزی) تداوم حمایت آن مقام عالی دلگرمی بیشتر تیم مدیریت بانک در حمایت از پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود.



ج) در حال حاضر میلیاردها دلار طرح های مختلف بخش خصوصی در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی درخواست عاملیت از بانک صادرات را از منابع صندوق توسعه ملی و چه فاینانس چین را دارند که این بانک در حال بررسی و نهائی کردن آن است."



سابقه و تاریخچه قرارداد گازی وزارت نفت و بانک صادرات

به گزارش مهر، بهمن ماه سال 1389 قرارداد ساخت پالایشگاههای گاز بیدبلند دو و طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار بین شرکت ملی گاز و بانک صادرات امضا شده بود.



بر اساس این قرارداد بانک صادرات با مشارکت 80 درصدی به میزان سه میلیارد و 200 میلیون دلار در دو پروژه ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند 2 و واحد استحصال اتان پالایشگاه پارسیان سرمایه گذاری می کند که سهم شرکت گاز در این پروژه‌ها 20 درصد با سرمایه گذاری حدود 800 میلیون دلار خواهد بود.



میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل و ساخت پالایشگاه گاز بیدبلنددو حدود سه میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد می شود که در شرایط فعلی پیشرفت فیزیکی این طرح حدود 20 درصد است و مطابق با برنامه زمان بندی باید در مدت 44 ماه تا سال 92 در مدار بهره برداری قرار می‌گرفت.



ساخت این پالایشگاه یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت گاز در برنامه پنجم توسعه است و هدف از اجرای این مگا پروژه صنعتی تولید روزانه 57 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، سالانه 1.48 میلیون تن اتان برای تامین خوراک پتروشیمی گچساران، تولید 51/1 میلیون تن گاز مایع برای صادرات و تولید 400 هزار تن مایعات گازی برای صادرات است.



هدف از اجرای این پروژه استحصال اتان و برخی از برشهای هیدروکربوری سنگین است. هم اکنون ظرفیت پالایش گاز طبیعی در این واحد حدود 82 میلیون متر مکعب در روز است.



با اجرای فاز اول پالایشگاه پارسیان با ظرفیت 21.5 میلیون متر مکعب در روز ت در سال 82 به پایان رسید، فاز دوم این پالایشگاه گازی هم با ظرفیت مشابه در سال 1385 در مدار بهره برداری قرار گرفته است.



با راه اندازی فاز سوم توسعد پالایشگاه پارسیان امکان تولید سه محصول جانبی گازی در این واحد فراهم می شود، بر این اساس استحصال اتان به میزان یکهزار و 321 هزار تن، پروپان به میزان 632 هزار تن و بوتان به میزان 481 هزار تن از محصولات این پروژه جدید خواهد بود.