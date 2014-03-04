مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار تدارکاتی روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال برابر گینه خاطرنشان کرد: گینه تیم خوبی است که مثل همه تیم‌های آفریقایی شاخصه اصلی آن قدرت بدنی و بازی فیزیکی است. این تیم بازیکنانی در سطح اروپا دارد که اگر با لژونرهایش به مصاف تیم ملی ایران برود حریف قدری برای تیم کشورمان خواهد بود.

وی افزود: در این تیم بازیکنانی حضور دارند که عضو تیم میلان یا اشتوتگارت هستند که این بیانگر قدرت تیم گینه است. به خصوص مهاجمان این تیم کاملا قدرتمند هستند و می‌توانند دفاع ایران را تحت فشار قرار بدهند. من امیدوارم که گینه با تمام قوا برابر ایران قرار بگیرد تا بتوانیم محکی جدی بخوریم.

این کارشناس در بخش دیگری از حرف‌هایش بیان کرد: نکته مثبتی که در این بازی وجود دارد این است که تعداد تعویض‌ها بیشتر بوده و می‌توان بازیکنان زیادتری را مورد محک قرار داد. البته این به تصمیم کی‌روش بستگی دارد. در بین بازیکنانی که در اردوی تیم ملی هستند مهاجمان خیلی خوبی داریم و باید دید بعد از بازی با کویت کی‌روش به کدام بازیکنان فرصت بازی کردن را خواهد داد.

محصص با اشاره به بازیکنان شاغل در لیگ برتر گفت: این بازیکنان نفرات آماده لیگ برتر هستند و باید با بازیکنانی بازی کنند که در لیگ‌های سطح اول اروپا بازی می‌کنند اما سوال این است که آیا توان رویارویی با آن تیم‌ها را دارند؟ آیا لیگ ما در سطحی قرار دارد که بتوانیم با آنها مقابله کنیم؟ ما در بازی استقلال و الشباب سرعت جایگیری و تغییر بازی را در لیگ قهرمانان دیدیم و جام جهانی در سطح خیلی بالاتری برگزار می‌شود بنابراین نیاز به کار زیادی داریم تا آماده آن رقابتها شویم.

وی در خصوص جدایی برخی مربیان از کادر فنی تیم ملی عنوان کرد: واقعیت این است که در جام جهانی نه مربی بدنساز پاسخگو است و نه مربی دروازه‌بان‌ها. بنابراین تنها کی‌روش پاسخگوی نتایج خواهد بود پس اگر به او مسئولیت داده‌ایم از تصمیم هایش نیز حمایت کنیم. کی روش مربی باتجربه‌ای است که در این مقطع به دنبال حاشیه‌سازی نیست.

محصص با توجه به سوابق قبلی کی‌روش تصریح کرد: اضافه شدن مهدی صفایی توسط کی‌روش هم دلیل دارد. او زمانی که مربی اسپورتینگ لیسبون بود هم از راجر اسپرای که قهرمان معروف رشته‌های رزمی بود استفاده کرد تا جنگندگی را در بین بازیکنان بیشتر کند. بعدها آن مربی در تیم‌های زیادی مشغول به کار شد و به نظرم تصمیم اخیر کی‌روش هم بد نبوده و باید به آن احترام گذاشت.