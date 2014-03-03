به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و کویت از ساعت 17:30 امروز دوشنبه در چارچوب رقابتهای انتخابی جام ملت‌های 2015 آسیا در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف یکدیگر رفتند که تیم ایران در پایان با حساب 3 بر 2 مقابل حریف خود پیروز شد. یعقوب کریمی (2)، مدافع حریف (60) و کریم انصاریفرد (1+90) برای ایران گلزنی کردند و محسن بنگر (18- گل به خودی) و فهد الشماری (89) برای حریف گلزنی کردند.

تیم ملی ایران که با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه با ترکیب رحمان احمدی، محسن بنگر، یعقوب کریمی، مهرداد جماعتی، رضا حقیقی، بختیار رحمانی (77- محمدرضا خلعتبری)، حسین ماهینی (80- محمدرضا خانزاده)، احسان حاج صفی، احمد آل‌نعمه، رضا نوروزی (66- کریم انصاریفرد) و پیام صادقیان به میدان رفته بود، در همان دقیقه اول بازی به گل رسید. یعقوب کریمی پشت محوطه جریمه کویت با یک استپ خوب مدافع حریف را از پیش روی برداشت و با یک ضربه پای چپ فنی و دقیق توپ را به زاویه مخالف دروازه کویت فرستاد تا نخستین شوک را به حریف وارد کند.

کویت که انتظار این گل را نداشت سعی کرد با چند حمله خود را به دروازه ایران نزدیک کند. شوت سنگین و خطرناک سیف الحشم در دقیقه 10 نخستین خطر آبی‌پوشان کویت روی دورازه ایران بود که به شکل خطرناکی از روی دروازه احمدی به بیرون رفت.

کویت که تقریبا بر بازی مسلط شده بود در دقیقه 18 پس از پاسکاری‌های متوالی به گل تساوی دست یافت. ضربه‌ای که الشمالی از گوشه چپ محوطه جریمه ایران نواخته بود توسط بنگر تغییر جهت داده شد تا درون دروازه رحمان احمدی جای گیرد.

در دقیقه 23 بازی ایران یک فرصت خوب را برای گلزنی از دست داد. رضا نوروزی با یک پاس عرضی بختیار رحمانی را صاحب موقعیت کرد ولی ضربه زمینی و پای چپ او با فاصله از کنار زمین به بیرون رفت. در دقیقه 31 باری دیگر بختیار رحمانی خطرساز شد ولی این بار ضربه او با فاصله کمتری به خارج رفت.

در دقیقه 39 بازی بود که فیصل العنزی با یک شوت راه دور شانس خود را امتحان کرد که واکنش خوب احمدی مانع گلزنی این بازیکن شد. در ادامه بازی تغییری در نتیجه حاصل نشد تا نیمه نخست این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

با شروع نیمه دوم باز هم تیم کویت بود که توپ را بهتر به گردش در آورد. این تیم در دقیقه 48 بازی صاحب یک ضربه کاشته شد که توپ مساعد نادا کاملا خطرناک از کنار تیر عمودی دروازه رحمان احمدی به بیرون رفت. در پاسخ به این حمله کویتی‌ها احسان حاج صفی در دقیقه 53 با یک شوت راه دور دروازه حریف را تهدید کرد. یک دقیقه بعد رضا نوروزی توپ باد آورده را از دست داد تا همچنان تغییری در نتیجه حاصل نشود.

تیم ایران در دقیقه 60 به گل دوم خود رسید. صادقیان از راست فرار کرد و پاسی زمینی را به بیرون فرستاد که بازیکن شماره 4 کویت با دفع اشتباه خود توپ را به اشتباه درون دروازه فرستاد تا دومین گل به خودی بازی به ثمر برسد.

بعد از این گل تیم ایران شرایط بهتری در زمین پیدا کرد و کی‌روش هم برای تهاجمی‌تر شدن تیم کریم انصاریفرد را جایگزین رضا نوروزی کرد. تیم ایران در دقیقه 72 صاحب یک ضربه آزاد دیگر شد که این بار شوت آل نعمه به خارج رفت. در دقیقه 73 دیدار پس از چند رفت و برگشت بازیکنان تیم کشورمان نتوانستند توپ را وارد دروازه حریف کنند که به دنبال این صحنه دروازه‌بان حریف با بختیار رحمانی درگیر شد و برای دقایقی بازیکنان دو تیم به خاطر درگیری بازی را قطع کردند. در این دقایق کی‌روش سعی کرد ویرا سرمربی حریف را آرام کند که صحنه جالبی در کنار زمین را رقم زد. داور هم پس از آرام شدن جو به بختیار رحمانی کارت زرد نشان داد.

در دقایق پایانی این دیدار دو گل به ثمر رسید. ابتدا فهد الشماری در دقیقه 90 روی اشتباه مدافعان ایران دروازه احمدی را گشود ولی کریم انصاریفرد در دقیقه 91 با یک ضربه زیبا گل سوم را برای تیم کشورمان به ثمر رساند تا کویت دست خالی از این میدان خارج شود.

تیم ملی که در دقایق پایانی خلعتبری و خانزاده را به میدان فرستاده بود بازی را تا حدودی اداره کرد تا در آخرین بازی خود در رقابتهای انتخابی جام ملت‌های 2015 آسیا پیروز شود. تیم کشورمان با این برد جمع امتیازاتش را در گروه B این مسابقات به عدد 16 رساند و در صدر جدول رده بندی جایگاه خود را مستحکم‌تر کرد.