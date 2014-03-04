به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه حسن کهندل در جمع حلقه های صالحین در مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین با اشاره به حوادث رخ داده در سوریه اظهار داشت:‌ در چند روز گذشته بیش از 170 نفر از سلفی های آموزش دیده که برای حضور در جنگ های سوریه آماده می شدند توسط نیروهای حزب الله و مقاومت اسلامی کشته شدند که این امر پیروزی مهمی در نبرد سوریه محسوب می شود.

کارشناس ارشد مسائل سوریه افزود:‌ حقیقتا اکنون حمایت ایران، باعث دلگرمی سوریه و رزمندگان این کشور شده است به طوری که بشار اسد رییس جمهور سوریه پس از گذشت سه سال از نبرد فیزیکی در این کشور، هنوز در سوریه است زیرا می داند که اگر بخواهد خانواده خود را از سوریه ببرد، روحیه مردم این کشور تضعیف خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ نکته جالب توجه در سوریه آن است که افرادی از مذاهب مختلف نظیر مسیحیت نیز در کنار رزمندگان سوری به دفاع از تمامیت ارضی سوریه مشغول هستند و نبردی تمام عیار بین این افراد با سلفیون در جریان است.

قدرتهای جهانی می‎خواهند با شکست سوریه مقاومت اسلامی را از پای درآورند

کهندل اضافه کرد:‌ ابرقدرت های جهان دست به دست یکدیگر داده اند تا سوریه شکست بخورد زیرا اعتقاد دارند که اگر سوریه شکست بخورد، مقاومت اسلامی از پای در خواهد آمد.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان مهمترین حامی سوریه به شمار می رود که حمایت های مادی و معنوی از مقاومت اسلامی را بر عهده دارد و این امر خوشایند صهیونیستها نیست و از طرفی هر روز میزان محبوبیت مقاومت اسلامی و ایران در سوریه و کشورهای منطقه افزایش پیدا می کند و این بر خلاف طرح ها و نقشه های صهیونیستها برای کاهش محبوبیت ایران است.

ایستادگی 3 ساله دولت سوریه در مقابل تروریست ها نشانه پشتوانه قوی مردمی آن است

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس ژنو2 اظهار داشت: دولت و ملت سوریه با مقاومت جانانه خود نشان دادند که در برابر تروریست ها تسلیم نخواهند شد و قریب سه سال است که در مقابل شدیدترین فشارهای سیاسی ایستادگی می کنند و این ایستادگی نشان داد که دولت سوریه از پشتوانه قوی مردمی برخوردار است، لذا ترویست ها و حامیان آنها چاره ای جز مذاکره ندیدند و در حقیقت آنها مجبور به مذاکره شدند.

کهندل افزود: رفتارهای ننگین و درگیری های داخلی تروریست ها به حامیان آنها نشان داد که آنها گروههای قابل اعتمادی نیستند، لذا امروز اختلافات شدیدی میان این گروههای مزدور ایجاد شده که جمع کردن آنها بسیار مشکل است.

سوریه امروز تاوان قرارداشتن در خط مقدم مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل را می‌پردازد

این کارشناس مسائل سیاسی گفت:‌ امروز در سوریه به وضوح می‌بینیم دولت‌هایی که ادعای طرفداری از حقوق بشر را می‌کنند چه‌طور تصمیم به جنایت علیه مردم سوریه گرفتند و کشتار مردم و ویرانی خانه‌های آن‌ها برایشان اهمیتی ندارد.

وی متذکر شد:‌ سوریه امروز تاوان قرارداشتن در خط مقدم مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل را می‌پردازد، امروز زشت‌ترین جنایات در سوریه اتفاق می‌افتد و مجامع جهانی و سران مستکبر دنیا با سکوت و بی تفاوتی از کنار آن می‌گذرند.