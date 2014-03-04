به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از بازی های مهم، تیم دبیری تبریز در سالن علوم پزشکی این شهر توانست میهمان خود تیم زمزم اصفهان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

در این دیدار تیم دبیری برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشت و در نهایت هم توانست سه امتیاز مهم این بازی را در خانه نگه دارد. تیم تحت هدایت فنی وحید شمسایی در این بازی توسط بهروز جعفری (دو بار) و رشید قلی پور به گل رسید و تنها گل تیم زمزم اصفهان را هم مجید حسینی به ثمر رساند.

تیم دبیری با این برد خانگی مجموع اندوخته های خود را به عدد 56 رساند تا با توجه به برد گیتی پسند برابر راه ساری و 55 امتیازی شدن این تیم اصفهانی، فاصله دو تیم در صدر جدول همچنان یک امتیاز باقی بماند.

در شرایطی که صدرنشینی تیم دبیری با فاصله یک امتیازی و به شدت از سوی تیم گیتی پسند اصفهان در خطر است، این تیم تبریزی هفته آینده در زمین تیم قدر حفاری اهواز به میدان خواهد رفت. با توجه به باختی که تیم حفاری دیروز برابر تیم هلال احمر تبریز متحمل شد و فاصله اش با صدر جدول به شش امتیاز افزایش یافت، در فاصله دو هفته مانده به پایان فصل باید این تیم اهوازی را از درصد بسیار پائینی برای قهرمانی و حتی نایب قهرمانی برخوردار دانست.

با این حال نباید کار تیم دبیری را در بازی هفته آینده برابر تیم حفاری اهواز آسان ارزیابی کرد.