رکورد سالانه 70 عمل پیوند قلب در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک شریف کاشانی با اشاره به این موضوع که عمل پیوند قلب بعنوان آخرین راه حل در ارتباط با افرادی که بیماری قلبی آنها در مرحله پیشرفته و غیر قابل درمان باشد، انجام می شود، اظهارداشت: در منطقه خاورمیانه تنها 3 کشور ایران، ترکیه و عربستان سعودی قادر به انجام عمل پیوند قلب هستند.

وی به چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران اشاره کرد و افزود: نارسایی قلب یکی از شایعترین بیماریهای موجود در کشورمان است. بدین منظور، پیشگیری و درمان به موقع این بیماری می تواند منجر به کاهش علایم، عوارض و هزینه های درمانی گردد.

دبیر اجرایی کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران به علل اصلی ایجاد بیماری نارسایی قلب اشاره کرد و گفت: استعمال دخانیات، فشار خون بالا، دیابت، بیماریهای عروقی قلب ،برخی عفونتهای ویروسی و عوارض دارویی ممکن است منجر به بیماری نارسایی قلب شود و همچنین استرسهای شدید می تواند منجر به عوارض قلبی گردد و استرسهای عادی معمولا باعث تشدید بیماریهای قلبی در افراد می گردد.

وی با بیان اینکه در چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران تلاش می کنیم تا امکانات، توانمندی ها و تجریبات موجود در کشورمان در زمینه پیوند قلب را با همکاران داخلی و مهمانان خارجی به اشتراک بگذاریم، ادامه داد: در آخرین کنگره جهانی قلب که در کشور ترکیه برگزار گردید هنگامیکه شرکت کنندگان از آمار و نتایج عمل های پیوند قلب در ایران اطلاع یافتند ضمن ابراز تعجب، نسبت به همکاری با کشورمان بسیار ابراز علاقه نمودند.

رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به کمبودهایی که به دلیل تحریمها ایجاد گشته است، گفت: خوشبختانه این قبیل اعمال جراحی همچنان در کشور انجام می شود و در کنگره پیش رو قصد داریم در ارتباط با این کمبودها، مشکلات و نوآوریهایی که انجام گرفته با همکاران داخلی و مهمانان خارجی کنگره به تبادل نظر بنشینیم.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران یکبار دیگر ضمن دعوت از همکاران و علاقمندان جهت حضور در این کنگره از شرکتهای دارویی و تجهیزاتی نیز جهت حضور در نمایشگاه جانبی دعوت بعمل آورد تا در این بخش حضوری فعال داشته باشند.

چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران از 10 تا 12 اردیبهشت 93 در محل مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی برگزار می گردد.