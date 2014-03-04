کری در راه کی یف

"جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه شنبه عازم اوکراین شده تا با مقامات جدید این کشور دیدار و گفتگو کند. سفر کری به کی یف در حالی است که "الکساندر تورچینوف" رئیس جمهور موقت اوکراین نیز در اولین دیدار با مقامات خارجی با سفیر آمریکا در کی یف دیدار کرده است.

کری پیش از ترک آمریکا به مقصد اوکراین، در اظهاراتی از اقدامات روسیه در خصوص شبه جزیره کریمه انتقاد کرده و مسکو را تهدید کرده بود که در صورت حمله به اوکراین، غرب نیز گزینه هایی را برای برخورد با روسیه روی میز دارد.

مخالفت مردم روسیه با توسل به گزینه نظامی

در حالیکه احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین به اوج خود رسیده، مجله تایم نتایج نظرسنجی را منتشر کرده که بر اساس آن بیش از 70 درصد مردم روسیه با استفاده از گزینه نظامی ضد اوکراین مخالف بودند. این نظرسنجی در اوایل ماه فوریه انجام شده و در آن یک هزار و 600 نفر شرکت کرده اند.

دستور پوتین به ارتش روسیه

همرمان با انتشار این نظرسنجی، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه، روز سه شنبه فرمان پایان رزمایش ارتش این کشور در نزدیکی مرزهای اوکراین را صادر کرده و به نیروهای شرکت کننده در این رزمایش دستور داد تا به پایگاه های خود بازگردند.

رویترز از این دستور پوتین به عنوان اقدامی برای کاستن از تنش های میان مسکو و غرب یاد کرده است.

رزمایش نظامیان روسی در مرزهای اوکراین، پس از برکناری "ویکتور یانوکوویچ" از ریاست جمهوری اوکراین، و بحرانی شدن اوضاع در شبه جزیره کریمه آغاز شده بود.

تعلیق همکاری پنتاگون با روسیه

همزمان با اوج گرفتن جنگ لفظی میان مقامات واشنگتن و مسکو، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد ایالات متحده همکاریهای نظامی خود با روسیه را تعلیق می‌کند.

پنتاگون در عین حال از مسکو خواسته است تا بحران را در اوکراین کاهش دهد. "جان کربی" سخنگوی پنتاگون با بیان این مطلب اعلام کرد : در سایه رخدادهای اوکراین، ما تمام ارتباطات موجود میان ارتش آمریکا با ارتش روسیه را تعلیق می کنیم.

به گفته کربی، تعلیق همکاریها مربوط به تمرینها، ملاقات های دو جانبه، دیدارها در بنادر و کنفرانس های در حال برنامه ریزی می شود. به گفته سخنگوی پنتاگون، ایالات متحده از نزدیک بر بحران نظارت می کند .

نشست شورای امنیت

علاوه بر این رویدادها، دیروز دوشنبه نشستی دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین تشکیل شد. نماینده اوکراین در این نشست اعلام کرد که روسیه ۱۶ هزار نیرو در شبه جزیره کریمه مستقر کرده است.

در عین حال در پی درخواست لهستان، کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) دیداری مشورتی و اضطراری در خصوص اوکراین برگزار می کنند.

لهستان که در همسایگی اوکراین قرار دارد خواستار تشکیل این نشست بر اساس بند ۴ پیمان آتلانتیک شمالی شده که بر اساس آن اگر امنیت، تمامیت ارضی یا استقلال یکی از اعضا مورد تهدید قرار گیرد این عضو می تواند درخواست نشست مشورتی کند.

اهدای وام یک میلیارد دلاری به دولت جدید اوکراین

همزمان با سفر کری به کی یف، سنای آمریکا نیز اعلام کرد که طرح اعطای وام یک میلیارد دلاری به دولت جدید اوکراین را به رای می گذارد.

سناتور "رابرت منندز" ئییس کمیته روابط خارجی سنا در این رابطه گفت: اعضای کمیته در حال تهیه یک بسته برای کمک به اوکراین هستند که از حمایت هردو حزب دموکرات و جمهوریخواه برخوردار باشد. این وام یک میلیارد دلاری، علاوه بر کمک به اقتصاد اوکراین، شامل حمایت های تکنیکی برای انتخابات، مبارزه با فساد و تقویت نهادهای مدنی خواهد بود.

سناتور منندز همچنین گفت کمیته روابط خارجی سنا در حال مشورت با دولت آمریکا برای اعمال تحریم های احتمالی علیه مقام های روسی و سابق اوکراینی است.