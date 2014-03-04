به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، قرار است در تاریخ 30 مارس ساکنان شبه جزیره کریمه با شرکت در یک همه پرسی درباره استقلال کامل این منطقه خودمختار از اوکراین تصمیم گیری کنند در همین رابطه ساکنان سه شهر اودسا، نیکلایف، و خرسون با ارسال نامه ای به حاکمان کریمه از آنها خواسند تا در صورت رای مثبت مردم این شبه جزیره به استقلال از اوکراین، آنها نیز به این شبه جزیره بپیوندند.

کریمه شبه جزیره ای استراتژیک در دریای سیاه است که 60 سال قبل رهبر اتحاد جماهیر شوروی آن را به اوکراین هدیه داد. این منطقه اکنون به کانون تنش ها میان غرب و روسیه تبدیل شده است.

کریمه یک منطقه توریستی پرطرفدار است که ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه در آن مستقر شده و علاوه بر آن بیش از 50 درصد از جمعیت آن را روس تبارها تشکیل می دهند. تنش ها در این شبه جزیره بعد از برکنار شدن "ویکتور یانوکوویچ" از ریاست جمهوری اوکرین شدت گرفت و در این میان برخی خواستار جدا شدن کریمه از این کشور شدند.

کریمه در سال 1991 میلادی و بعد از استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، از اهمیتی ویژه برای روسیه برخوردار شد و مسکو این شبه جزیره را به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های دریایی جهان به حساب آورد.

در همین رابطه روسیه در روزهای گذشته اقدام به اعزام نیروهای نظامی جدید به کریمه کرده و سنای روسیه نیز با درخواست "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور، برای مداخله نظامی در این منطقه برای حمایت از روس تبارهای حاضر در آن موافقت کرده است.