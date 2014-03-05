بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی مهران سرمایه گذاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر سه شنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی مهران اظهار داشت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران از مهمترین اقدامات دولت در استان ایلام است.

وی بیان داشت: در تلاش هستیم منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران را منطقه آزاد تجاری تبدیل کنیم و این فرصتی مناسب برای سرمایه گذاران بومی استان است.

این مسئول بیان داشت: تلاش می شود که سرمایه گذاران نیز برای فعالیت و انجام خدمات و کارهای لازم در منطقه ویژه اقتصادی هرچه زودتر جذب شوند و بخش خصوصی استان ایلام نیز می تواند در منطقه ویژه اقتصادی مهران وارد چرخه کار شود.

معاون استاندار ایلام با بیان اینکه کارهای لازم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مهران انجام شده است، افزود: ظرفیت ها و توانمندی های سرمایه گذاری استان باید با کمک بخش خصوصی و دولتی به جامعه جهانی معرفی شود.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای ظرفیت های فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی است که برای ظهور و رونق آنها نیاز به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

وی گفت: بدون شک با توسعه منطقه ویژه اقتصادی مهران در استان ایلام رونق اقتصادی نیز ایجاد می شود و با ورود شرکتهای سرمایه گذاری شاهد ایجاد مراکز تجاری و بازرگانی در چند نقطه استان خواهیم بود.