جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ دلار 3078 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 978 هزار و 300 تومان، طرح قدیم 969 هزار تومان، نیم سکه 503 هزارتومان، ربع سکه 302 هزارتومان و گرمی 202 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 99 هزار و 243 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1336 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3078 تومان، هر یورو را 4240 تومان، هر پوند را 5140 تومان و هر درهم امارات را 840 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)