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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ دلار 3078 تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ دلار 3078 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد. هر دلار امروز در بازار آزاد 3078 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 978 هزار و 300 تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 978 هزار و 300 تومان، طرح قدیم 969 هزار تومان، نیم سکه 503 هزارتومان، ربع سکه 302 هزارتومان و گرمی 202 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 99 هزار و 243 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1336 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3078 تومان، هر یورو را 4240 تومان، هر پوند را 5140 تومان و هر درهم امارات را 840 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 978300
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 969000
نیم سکه 503000
ربع سکه 302000
1 گرمی 202000
هرگرم‌طلای18عیار 99243
نوع ارز  
دلار آمریکا 3078
یورو 4240
پوند انگلیس 5140
درهم 840

 

 

کد مطلب 2249825

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