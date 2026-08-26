به گزارش خبرنگار مهر، علی عالیپور، وزنهبردار دسته ۹۵ کیلوگرم ایران، پس از رکوردشکنی در هفته نخست لیگ برتر وزنهبرداری اظهار کرد: خدا را شکر امروز توانستم دو رکورد در حرکت دوضرب و مجموع به ثبت برسانم و رکوردهای جهان را جابهجا کنم. خوشبختانه شرایط بسیار خوبی داریم و به اوج آمادگی رسیدهایم.
امیدوارم در مسابقات پیش رو و بازیهای آسیایی بتوانم طلای خوشرنگی برای کشورم به دست بیاورم.
وی افزود: شک ندارم و مطمئنم که برای کسب مدال طلا تلاش میکنم. امیدوارم بتوانم روی سکوی قهرمانی بایستم و دل مردم عزیز کشورم را شاد کنم.
عالیپور درباره رکوردشکنی در حرکت دوضرب و فاصله رکورد خود با رکورد المپیک گفت: امروز سه حرکت داشتیم و در هر حرکت میتوانستم وزنههای بالاتری هم بزنم، اما تصمیم گرفتیم در همین حد کار را تمام کنیم. در دوضرب ۲۲۱ کیلوگرم زدم و این رکورد نشان میدهد که تمرینات خوبی داشتهایم و به آمادگی مطلوبی رسیدهایم.
وزنهبردار دسته ۹۵ کیلوگرم ایران در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط مسابقات جهانی و آسیایی باعث افزایش استرس ورزشکاران میشود، گفت: تفاوت زیادی ندارد. وزنههایی که امروز در این صحنه زدیم، تقریباً همان وزنههایی است که در مسابقات جهانی و آسیایی با آنها روبهرو خواهیم شد. البته رقبای ما هم قوی هستند، اما آمادگی خودمان را به خوبی نشان دادیم.
وی با اشاره به نقش بهداد سلیمی در موفقیت وزنهبرداران گفت: این رکوردها و آمادگیمان را مدیون بهداد سلیمی هستیم. او واقعاً برای ما خیلی تلاش کرده و زحمت کشیدهاند و امیدوارم بتوانیم با نتیجهای خوب پاسخ زحمات ایشان را بدهیم.
عالیپور درباره استرس مسابقات و اتفاقی که برای علی داودی در المپیک رخ داد، اظهار کرد: علی آقا یکی از وزنهبرداران خوب کشورمان و الگوی ماست. او اخیراً از ناحیه کتف و زانو آسیب دیده بود. وزنهبرداری ورزشی است که هرچه به مسابقه نزدیکتر میشویم، فشار و احتمال آسیبدیدگی بیشتر میشود، چون وزنهها بسیار سنگین هستند و مجبوریم در تمرینات به اوج آمادگی برسیم تا بتوانیم همان وزنهها را در مسابقه تکرار کنیم. به نظر من آسیبدیدگیها اجازه نداد علی داوودی توانایی واقعی خودش را نشان دهد.
وی درباره شرایط اردوی تیم ملی و امکانات فراهمشده توسط فدراسیون گفت: ابتدا باید از رئیس فدراسیون تشکر کنیم. کمپ بسیار خوبی برای تیم ملی آماده کردهاند و واقعاً بینظیر است. ما در مسابقات مختلف شرکت کردهایم، اما تاکنون کمپ و شرایطی مثل کمپ ایران ندیدهایم. از همه لحاظ شرایط بسیار خوبی داریم و تجهیزات جدیدی هم قرار است به کشورمان برسد. از وزنههای جدید گرفته تا امکانات اسکان و تغذیه، همه چیز برای ما مهیا شده است و امیدوارم بتوانیم پاسخ این زحمات را با کسب مدال بدهیم.
عالیپور در مورد رقم قراردادش در لیگ برتر وزنهبرداری گفت: مبلغ قرارداد من یک میلیارد است و واقعا کم است. نمیتوان با این رقم برای مدت طولانی زندگی کرد. سه، چهار ماه دیگر این یک میلیارد تمام میشود و از آن به بعد هم خدا روزیرسان است!
این وزنهبردار در پاسخ به خبرنگار مهر درباره رقابت با علیرضا معینی برای حضور در مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی نیز گفت: معینی رفیق و دوست عزیز ماست و ورزشکار بسیار خوبی است. او در مسابقات جهانی رکورد جهان را هم به ثبت رساند، اما اخیراً وزنش را تغییر داد و به یک دسته بالاتر رفت.
وی ادامه داد: در وزن ما به دلیل قد بلندش کمی مشکل داشت و در دوضرب هم به اندازه یکضرب عملکرد خوبی نداشت. برای همین تصمیم گرفت به وزن بالاتر برود تا بتواند این ضعف را جبران کند و در مسابقات آینده هم در یکضرب و هم دوضرب وزنههای خوبی بزند و نتیجه بگیرد.
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